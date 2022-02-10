Долар знову пішов у наступ: що буде з гривнею далі

Розповідаємо, що буде з курсом найближчим часом / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) у четвер, 10 лютого, зробив новий офіційний розрахунок курсу гривні до основних іноземних валют:

1 долар США – 27,98 грн;

1 євро – 32,00 грн;

1 злотий – 7,08 грн.;

10 російських рублів – 3,71 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем долар подорожчав на 1 копійку, євро – на 8 копійок. Курс злотого піднявся на 4 копійки, а курс рубля – на 3.

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Що було із курсом на міжбанку?

У середу, 9 лютого, долар скинув по 6 копійок у купівлі та продажу, до закриття торгів долар торгувався в таких значеннях – 27,92/27,94 грн.

Євро відкрив торги у діапазоні 31,9223/31,9424 грн, а до закриття міжбанку подешевшав у купівлі та продажу на 1 копійку – 31,91/31,93 грн.

Що буде з курсом найближчим часом?

Цього тижня, з 7 по 13 лютого, експерти "Сьогодні" виявилися досить оптимістичними. На їхню думку, гривня має зміцнитись щодо долара, проте всі можуть зіпсувати негативні новини з РФ.

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Якщо в інформаційному полі все буде спокійно, курс продажу долара коливатиметься в рамках 28,2-28,5 грн, Вважає аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак. А от якщо негативні новини все ж таки будуть, курс може злетіти до 29 грн.

На думку члена економічного дискусійного клубу Олега Пендзіна, курс буде у коридорі 28-28,5 грн/долар, а президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що гривня зміцниться до 28-28,2 грн/долар у готівковому продажу, а у покупці може опуститися нижче за 28 грн.

"Сьогодні" також писали, що буде з курсом валют у березні та розповідали, як девальвація гривні вплине ринку нерухомості.