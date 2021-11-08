"Ваша карта заблокирована". Какие банки могут автоматически закрывать счета должников (список)

Какие банки могут автоматически блокировать счета должников / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 18 банков начнут автоматически блокировать счета граждан из-за долгов по требованию государственных и частных исполнителей.

Про это сообщает "Опендатабот" и отмечает, что к перечню добавились три финансовых учреждения – "Райффайзен банк Аваль", ОТП Банк и УкрСиббанк.

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Теперь перечень банков, которые будут блокировать карты должников, выглядит так:

ПриватБанк;

Универсал Банк;

Окси Банк;

"Таскомбанк";

"Индустриалбанк";

Банк Восток;

"Львов";

"Конкорд";

Райффайзен банк Аваль;

"Кредобанк";

ОТП Банк;

Идея Банк;

"Метабанк";

"Украинский капитал";

Агропросперис Банк;

"Радобанк".

Свою деятельность указанные банки будут проводить согласно приказу Министерства юстиции от 23 марта 2021 года.

Как будут работать банки в "красной зоне"?

Сотрудники ПриватБанка и Сбербанка в эксклюзивном комментарии "Сегодня" рассказали, что денежные учреждения находятся в списке исключений.

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Для посещения отделения банка не нужно показывать ПЦР-тест или справку о вакцинации от коронавируса.

Однако ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции остаются обязательными правилами.

Ранее "Сегодня" также писали, ПриватБанк запускает новую услугу по мгновенному переводу денег для украинских заробитчан.

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И рассказывали, как украинец потерял более 50 тысяч гривен из-за работы терминала.