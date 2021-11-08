"Ваша карта заблокирована". Какие банки могут автоматически закрывать счета должников (список)

Какие банки могут автоматически блокировать счета должников / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине 18 банков начнут автоматически блокировать счета граждан из-за долгов по требованию государственных и частных исполнителей.
Про это сообщает "Опендатабот" и отмечает, что к перечню добавились три финансовых учреждения – "Райффайзен банк Аваль", ОТП Банк и УкрСиббанк.
Теперь перечень банков, которые будут блокировать карты должников, выглядит так:
- ПриватБанк;
- Универсал Банк;
- Окси Банк;
- "Таскомбанк";
- "Индустриалбанк";
- Банк Восток;
- "Львов";
- "Конкорд";
- Райффайзен банк Аваль;
- "Кредобанк";
- ОТП Банк;
- Идея Банк;
- "Метабанк";
- "Украинский капитал";
- Агропросперис Банк;
- "Радобанк".
Свою деятельность указанные банки будут проводить согласно приказу Министерства юстиции от 23 марта 2021 года.
Как будут работать банки в "красной зоне"?
Сотрудники ПриватБанка и Сбербанка в эксклюзивном комментарии "Сегодня" рассказали, что денежные учреждения находятся в списке исключений.
Для посещения отделения банка не нужно показывать ПЦР-тест или справку о вакцинации от коронавируса.
Однако ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции остаются обязательными правилами.
Ранее "Сегодня" также писали, ПриватБанк запускает новую услугу по мгновенному переводу денег для украинских заробитчан.
И рассказывали, как украинец потерял более 50 тысяч гривен из-за работы терминала.