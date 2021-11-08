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"Ваша карта заблокована". Які банки можуть автоматично закривати рахунки боржників (список)

Софія Зінов’єва
8 листопада, 17:50
До списку банків, які мають право автоматично блокувати рахунки боржників додалися три установи

Які банки можуть автоматично блокувати рахунки боржників / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 18 банків почнуть автоматично блокувати рахунки громадян через борги на вимогу державних та приватних виконавців.

Про це повідомляє "Опендатабот" та зазначає, що до переліку додались три фінансові установи – "Райффайзен банк Аваль", ОТП Банк та Укрсіббанк.

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Тепер перелік банків, які блокуватимуть картки боржників виглядає так:

  • ПриватБанк;
  • Універсал Банк;
  • Оксі Банк;
  • "Таскомбанк";
  • "Індустріалбанк";
  • Банк Восток;
  • "Львів";
  • "Конкорд";
  • Райффайзен банк Аваль;
  • "Кредобанк";
  • ОТП Банк;
  • Ідея Банк;
  • "Метабанк";
  • "Український капітал";
  • Агропросперіс Банк;
  • "Радабанк".

Свою діяльність зазначені банки будуть проводити згідно з наказом Міністерства юстиції від 23 березня 2021 року.

Як працюватимуть банки у "червоній зоні"?

Співробітники ПриватБанку та Ощадбанку у ексклюзивному коментарі "Сьогодні" розповіли, що фінансові установи перебувають у переліку виключень.

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Тож для відвідування відділення банку не потрібно показувати ПЛР-тест або довідку про вакцинацію від коронавірусу.

Однак носіння захисних масок та дотримання соціальної дистанції залишаються обов’язковими правилами.

Раніше "Сьогодні" також писали, ПриватБанк запускає нову послугу з миттєвого переказу грошей для українських заробітчан.

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Та розповідали, як українець втратив понад 50 тисяч гривень через роботу терміналу.