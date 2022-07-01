До 8 млн грн на открытие бизнеса: как украинцам получить деньги

Подать заявку можно на портале "Дія" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
В Украине запускают проект "єРобота", который позволит создать десятки тысяч бизнесов и сотни тысяч рабочих мест. Подать заявку на грант на создание собственного дела, расширение работы малого и среднего бизнеса можно уже с сегодняшнего дня, 1 июля.
Об этом сообщил премьер-министра Украины Денис Шмигаль в Telegram.
Проект состоит из шести программ:
- Гранты до 250 тыс. грн на любой микробизнес.
- Гранты до 8 млн на расширение и создание предприятий в сфере переработки.
- Гранты на высадку новых садов (до 400 тыс. грн за 1 га) и строительство новых теплиц (до 7 млн грн).
- Гранты для стартапов в ИТ.
- Гранты на обучение новым навыкам в сфере информационных технологий.
Заявку можно подать через портал "Дія" уже с 1 июля.
Детали программ проекта / Фото: скриншот
Заявка на компенсацию поврежденного имущества
Украинцы, у которых поврежден или разрушен частный дом (усадебный, дачный или садовый), квартира, другое жилое помещение (на которое зарегистрировано отдельное право собственности, а не в составе дома) могут через приложение и портал "Дія" подать заявку на компенсацию.
Чтобы подать заявку в мобильном приложении "Дія", нужно сделать следующие шаги:
- зайти в "Дію" и нажать "Послуги", а затем "Пошкоджене майно";
- заполнить форму, указав всю необходимую информацию.
Подать заявку на портале можно следующим образом:
- авторизоваться на портале;
- заполнить форму;
- проверить информацию и отправить сообщение.
Раньше мы рассказывали, что "Дія" и lifecell запустили общую услугу, а также писали, как украинцам правильно зарегистрировать автомобиль в "Дії".