Для украинцев подорожают подержанные авто: почему на них вырос спрос

Покупатели не увидят разницы в ближайшие месяц-два, но после нового года цены резко подскочат до 15% / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине в 2022 году до 15% подорожают подержанные автомобили. На рост цен повлияли карантинные ограничения – из-за введенных запретов, украинцы решаются на покупку бюджетных авто.
Об этом заявляет UBR.ua.
"Одной из главных причин является нововведение по ограничению передвижения на общественном транспорте в крупных городах Украины для тех, у кого нет сертификата вакцинации. В таких условиях покупка машины является незапланированным решением, поэтому и бюджет выделяется минимальный", – заявил основатель Car4you Владимир Валуйский.
На украинском рынке большую долю подержанных авто занимают импортированные из Европы и США автомобили. Среди них в октябре украинцы покупали:
- Volkswagen Passat;
- Volkswagen Golf;
- Skoda Octavia;
- Renault Megane;
- Ford Focus;
- Opel Zafira;
- Audi A6;
- Opel Astra;
- Renault Scenic;
- Audi A4.
По мнению эксперта, покупатели не увидят разницы в ближайшие месяц-два, но после нового года цены резко подскочат до 15%.
По данным Auto.Ria, лидером продаж в Украине остается Daewoo Lanos, а среди ввезенных из Европы и Штатов – Volkswagen Passat.
В октябре покупали:
- Daewoo Lanos – $3100;
- Volkswagen Passat – $11 600;
- Skoda Octavia – $7000.
Среднюю цену на авто рассчитали исходя из года выпуска, состояния, пробега, литража двигателя и других характеристик. Но покупали украинцы не только эти авто, а и более бюджетные варианты. Например, Volkswagen Golf, ВАЗ 2109/99, Renault Megane, Chevrolet Aveo/Vida, Ford Focus, Opel Astra и Skoda Fabia.
В Украине растет спрос на электромобили
В Украине в сентябре установлен новый рекорд по количеству новых электромобилей, которые были зарегистрированы в течение одного месяца. В августе украинские номера получили 144 электромобиля, а по сравнению с прошлогодним показателем сентябрьский спрос на новые электромобили вырос в 2,5 раза.
Самыми популярными электрокарами у украинцев были:
- Nissan Leaf – 28 регистраций;
- Hyundai Ioniq – 12;
- Nissan Sylphy – 11;
- JAC iEVS4 и Porsche Taycan – по 10 регистраций;
- BMW i3 и Mercedes-Benz EQC – по 9 регистраций.
Ранее мы сообщали, что на украинских заводах в сентябре, собрали 909 транспортных средств. Выпуск автотранспорта вырос на 64%.