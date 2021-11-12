Техосмотр авто проводят прямо на дорогах: кого будет останавливать полиция

В Украине с 12 ноября начался придорожный техосмотр автомобилей. Теперь патрульные на дорогах могут проверять автомобили.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Владельцев и водителей коммерческого транспорта будет проверять полиция. Патрулируя дороги сотрудники смогут на месте осуществлять техконтроль – для этого у них есть спецтранспорт.
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"Теперь на дорогах Украины можно будет встретить оборудованные полицейские автомобили, где установлены специальные технические средства, отвечающие государственному стандарту. Цель таких действий – определять коммерческий транспорт на соответствие техническому состоянию", – говорится в сообщении.
Мобильные диагностические станции оборудованы специальными приборами, которые соответствуют государственным стандартам, и могут просто на дороге провести проверку.
Посредством оборудования полицейские смогут:
- осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;
- производить замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;
- производить замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств;
- измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;
- производить замеры параметров света фар транспортных средств;
- определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;
- проверять другие элементы конструкции транспортных средств.
Отметим, что такими мобильными станциями со спецоборудованием уже оснащено каждое подразделение патрульной полиции в каждой области.
Патрульные будут проверять:
- автомобили такси;
- грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним;
- автомобили, перевозящие опасный груз;
- автобусы;
- отдельные специализированные ТС.
- легковые автомобили и прицепы к ним, которые используются для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли.
Нововведения на украинских дорогах
С 1 ноября на украинских дорогах появятся новые знаки дорожного движения и разметка.
Правила в большинстве своем будут касаться регулирования отношений между велосипедистами и водителями.
Также вводятся новые понятия и знаки на обозначение:
- жилой зоны;
- пешеходной дорожки;
- начала населенного пункта и его окончание;
- направления поворота;
- места разрешенной остановки и стоянки;
- запрещения движения транспортных средств.
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Напомним, в Украине упростилась проверка автомобилей по VIN-коду – уникальный номер автомобиля, состоящий из 17 символов. Теперь все данные опубликованы на Едином государственном портале открытых данных. Ранее на этом ресурсе в информации об автомобиле не указывался VIN-код.