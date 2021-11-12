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Техосмотр авто проводят прямо на дорогах: кого будет останавливать полиция

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
12 ноября, 10:15
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Патрулируя дороги сотрудники полиции смогут на месте осуществлять техконтроль
Мобильные диагностические станции оборудованы специальными приборами
Мобильные диагностические станции оборудованы специальными приборами / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с 12 ноября начался придорожный техосмотр автомобилей. Теперь патрульные на дорогах могут проверять автомобили.

Об этом сообщает "Укравтопром".

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Владельцев и водителей коммерческого транспорта будет проверять полиция. Патрулируя дороги сотрудники смогут на месте осуществлять техконтроль – для этого у них есть спецтранспорт.

"Теперь на дорогах Украины можно будет встретить оборудованные полицейские автомобили, где установлены специальные технические средства, отвечающие государственному стандарту. Цель таких действий – определять коммерческий транспорт на соответствие техническому состоянию", – говорится в сообщении.

Мобильные диагностические станции оборудованы специальными приборами, которые соответствуют государственным стандартам, и могут просто на дороге провести проверку.

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Посредством оборудования полицейские смогут:

  • осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;
  • производить замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;
  • производить замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств;
  • измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;
  • производить замеры параметров света фар транспортных средств;
  • определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;
  • проверять другие элементы конструкции транспортных средств.

Отметим, что такими мобильными станциями со спецоборудованием уже оснащено каждое подразделение патрульной полиции в каждой области.

Патрульные будут проверять:

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  • автомобили такси;
  • грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним;
  • автомобили, перевозящие опасный груз;
  • автобусы;
  • отдельные специализированные ТС.
  • легковые автомобили и прицепы к ним, которые используются для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли.

Нововведения на украинских дорогах

С 1 ноября на украинских дорогах появятся новые знаки дорожного движения и разметка.

Правила в большинстве своем будут касаться регулирования отношений между велосипедистами и водителями.

Также вводятся новые понятия и знаки на обозначение:

  • жилой зоны;
  • пешеходной дорожки;
  • начала населенного пункта и его окончание;
  • направления поворота;
  • места разрешенной остановки и стоянки;
  • запрещения движения транспортных средств.

Ранее мы сообщали, что покупка новой машины для многих украинцев остается недостижимой мечтой, поэтому выходом из ситуации может стать покупка авто с пробегом – украинца, американца или евробляхи. "Сегодня" разбирались, как найти ухоженный и хорошо обслуженный подержанный автомобиль, и вместе с тем не попасть впросак после покупки.

Напомним, в Украине упростилась проверка автомобилей по VIN-коду – уникальный номер автомобиля, состоящий из 17 символов. Теперь все данные опубликованы на Едином государственном портале открытых данных. Ранее на этом ресурсе в информации об автомобиле не указывался VIN-код.

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