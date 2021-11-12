Техосмотр авто проводят прямо на дорогах: кого будет останавливать полиция

Патрулируя дороги сотрудники полиции смогут на месте осуществлять техконтроль

Мобильные диагностические станции оборудованы специальными приборами / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с 12 ноября начался придорожный техосмотр автомобилей. Теперь патрульные на дорогах могут проверять автомобили.

Об этом сообщает "Укравтопром".

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Владельцев и водителей коммерческого транспорта будет проверять полиция. Патрулируя дороги сотрудники смогут на месте осуществлять техконтроль – для этого у них есть спецтранспорт.

"Теперь на дорогах Украины можно будет встретить оборудованные полицейские автомобили, где установлены специальные технические средства, отвечающие государственному стандарту. Цель таких действий – определять коммерческий транспорт на соответствие техническому состоянию", – говорится в сообщении.

Мобильные диагностические станции оборудованы специальными приборами, которые соответствуют государственным стандартам, и могут просто на дороге провести проверку.

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Посредством оборудования полицейские смогут:

осуществлять анализ выбросов выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;

производить замеры коэффициента дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;

производить замеры допустимого уровня внешнего шума транспортных средств;

измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;

производить замеры параметров света фар транспортных средств;

определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;

проверять другие элементы конструкции транспортных средств.

Отметим, что такими мобильными станциями со спецоборудованием уже оснащено каждое подразделение патрульной полиции в каждой области.

Патрульные будут проверять:

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автомобили такси;

грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним;

автомобили, перевозящие опасный груз;

автобусы;

отдельные специализированные ТС.

легковые автомобили и прицепы к ним, которые используются для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли.

Нововведения на украинских дорогах

С 1 ноября на украинских дорогах появятся новые знаки дорожного движения и разметка.

Правила в большинстве своем будут касаться регулирования отношений между велосипедистами и водителями.

Также вводятся новые понятия и знаки на обозначение:

жилой зоны;

пешеходной дорожки;

начала населенного пункта и его окончание;

направления поворота;

места разрешенной остановки и стоянки;

запрещения движения транспортных средств.

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