Для українців подорожчають вживані авто: чому на них зріс попит

Покупці не побачать різниці у найближчі місяць-два, але після нового року ціни різко підскочать до 15% / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні у 2022 році до 15% подорожчають б/у автомобілі. На зростання цін вплинули карантинні обмеження – через запроваджені заборони українці зважуються на купівлю бюджетних авто.

Про це заявляє UBR.ua.

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"Однією з головних причин є нововведення щодо обмеження пересування на громадському транспорті у великих містах України для тих, хто не має сертифікату вакцинації. У таких умовах купівля машини є незапланованим рішенням, тому і бюджет виділяється мінімальний", – заявив засновник Car4you Володимир Валуйський.

На українському ринку велику частку вживаних авто займають імпортовані з Європи та США автомобілі. Серед них у жовтні українці купували:

Volkswagen Passat;

Volkswagen Golf;

Skoda Octavia;

Renault Megane;

Ford Focus;

Opel Zafira;

Audi A6;

Opel Astra;

Renault Scenic;

Ауді A4.

На думку експерта, покупці не побачать різниці у найближчі місяць-два, але після нового року ціни різко підскочать до 15%.

За даними Auto.Ria, лідером продажів в Україні залишається Daewoo Lanos, а серед ввезених з Європи та Штатів – Volkswagen Passat.

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У жовтні купували:

Daewoo Lanos – $3100;

Volkswagen Passat – $11 600;

Skoda Octavia – $7000.

Середню ціну на авто розрахували, виходячи з року випуску, стану, пробігу, літражу двигуна та інших характеристик. Але купували українці не лише ці авто, а й бюджетніші варіанти. Наприклад, Volkswagen Golf, ВАЗ 2109/99, Renault Megane, Chevrolet Aveo/Vida, Ford Focus, Opel Astra та Skoda Fabia.

В Україні зростає попит на електромобілі

В Україні у вересні встановлено новий рекорд за кількістю нових електромобілів, що були зареєстровані протягом одного місяця. У серпні українські номери отримали 144 електромобілі, а порівняно з торішнім показником вересневий попит на нові електромобілі зріс у 2,5 рази.

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Найпопулярнішими електрокарами в українців були:

Nissan Leaf – 28 реєстрацій;

Hyundai Ioniq – 12;

Nissan Sylphy – 11;

JAC iEVS4 та Porsche Taycan – по 10 реєстрацій;

BMW i3 та Mercedes-Benz EQC – по 9 реєстрацій.

Раніше ми повідомляли, що на українських заводах у вересні, зібрали 909 транспортних засобів. Випуск автотранспорту зріс на 64%.