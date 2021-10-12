Для украинцев подешевеют популярные продукты. За что будем меньше платить

Оптовые цены на сахар уже начали снижаться / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине к новому году могут подешеветь популярные продукты – сахар и гречневая крупа. Причиной падения цены, по мнению экспертов, станет хороший урожай сахарной свеклы и гречки.

Цены на гречку

Экономист Олег Пендзин рассказал "Сегодня", что значительное подорожание гречки может сыграть злую шутку с производителями. Потребители будут есть другие каши.

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"Пшонная крупа, овсяная, кукурузная. В силу того, что там урожай хороший, там не будет роста цены большой", – говорит он.

Сейчас, в столичных супермаркетах за гречку просят от 40 грн/кг. А регионах гречка на гривну дешевле – от 39 грн.

А президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что гречка подешевеет уже к новому урожаю. Но ощутимо это будет уже ближе к новому году, или в начале 2022-го.

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"Цены на гречку какие были, такими и останутся. Но с нового урожая, когда его обработают, а это будет уже на следующий год, цены на гречку упадут. Каждый год отмечается этот "трюк": вначале цена на гречку растет, на следующий год ее больше сеют, и цена снижается", – пояснил "Вести" эксперт.

По его мнению, "ценовые качели" для гречки стали уже обычным явлением – их замечают ежегодно. Но, он сомневается, что продукт продолжит свой рост.

"Нет смысла. По идее, гречка – не тот товар, на котором можно серьезно заработать. Спрос на нее довольно вялый", – резюмировал он.

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Цены на сахар

В сентябре розничная цена на сахар в большинстве регионов Украины держалась на уровне 28 грн/кг. Хотя, в прошлом году, в это же время в 2020 году килограмм стоил не более 15 грн/кг. Причинами стала прошлогодняя засуха, испортившая урожай сахарной свеклы, из-за чего заводы выпустили на треть меньше сахара, чем годом ранее – около 1,1 миллиона тонн. В этом же году, с урожаем все хорошо и сахара будет произведено намного больше.

"Сбор урожая сахарной свеклы только начался – собран урожай лишь с около 20 – 30 процентов посевных площадей, поэтому точные прогнозы делать пока рано. Но однозначно урожай сахарной свеклы будет лучше, чем в прошлом году", – рассказала УНИАН аналитик ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Светлана Литвин.

По словам Литвин, оптовые цены уже начали снижаться. Она прогнозирует в ближайшие месяцы снижение стоимости сахара для украинцев до 23-25 ​​грн/кг. Его уже заметили в магазинах и супермаркетах – стоит дешевле на 10-12%.

"По собственному опыту могу спрогнозировать, что по крайней мере до Нового года рассчитывать на лояльную ценовую политику производителей не стоит", – отметила владелица сети винницких супермаркетов Наталья Рекута.

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