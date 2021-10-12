Для українців подешевшають популярні продукти. За що будемо менше платити

Оптові ціни на цукор вже почали знижуватися / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні до нового року можуть подешевшати популярні продукти – цукор і гречана крупа. Причиною падіння ціни, на думку експертів, стане хороший урожай цукрових буряків і гречки.

Ціни на гречку

Економіст Олег Пендзин розповів "Сьогодні", що значне подорожчання гречки може зіграти злий жарт з виробниками. Споживачі будуть їсти інші каші.

Реклама

"Пшоно крупа, вівсяна, кукурудзяна. В силу того, що там урожай хороший, там не буде зростання ціни великого", – каже він.

Зараз, в столичних супермаркетах за гречку просять від 40 грн/кг. А в регіонах гречка на гривню дешевше – від 39 грн.

А президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко вважає, що гречка подешевшає вже до нового врожаю. Але відчутно це буде вже ближче до нового року, або на початку 2022-го.

Реклама

"Ціни на гречку які були, такими і залишаться. Але з нового врожаю, коли його оброблять, а це буде вже на наступний рік, ціни на гречку впадуть. Щороку відзначається цей "трюк": спочатку ціна на гречку росте, на наступний рік її більше сіють, і ціна знижується", – пояснив "Вести" експерт.

На його думку, "цінові гойдалки" для гречки стали вже звичним явищем – їх помічають щорічно. Але, він сумнівається, що продукт продовжить своє зростання.

"Немає сенсу. По ідеї, гречка – не той товар, на якому можна серйозно заробити. Попит на неї досить млявий", – резюмував він.

Реклама

Ціни на цукор

У вересні роздрібна ціна на цукор в більшості регіонів України трималася на рівні 28 грн/кг. Хоча, в минулому році, в цей же час в 2020 році кілограм коштував не більше 15 грн. Причинами стала торішня посуха, що зіпсувала врожай цукрових буряків, через що заводи випустили на третину менше цукру, ніж роком раніше – близько 1,1 мільйона тонн. У цьому ж році, з урожаєм все добре і цукру буде вироблено набагато більше.

"Збір урожаю цукрових буряків тільки почався – зібраний урожай лише з близько 20 – 30 відсотків посівних площ, тому точні прогнози робити поки рано. Але однозначно урожай цукрових буряків буде краще, ніж в минулому році", – розповіла УНІАН аналітик асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Світлана Литвин.

За словами Литвин, оптові ціни вже почали знижуватися. Вона прогнозує в найближчі місяці зниження вартості цукру для українців до 23-25 ​​грн/кг. Його вже помітили в магазинах і супермаркетах – коштує дешевше на 10-12%.

"З власного досвіду можу спрогнозувати, що принаймні до Нового року розраховувати на лояльну цінову політику виробників не варто", – зазначила власниця мережі вінницьких супермаркетів Наталя Рекута.

Раніше ми повідомляли, що: