Для украинцев изменятся тарифы: сколько будем платить уже в следующем году

Тарифы будут расти и дальше / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснил, что будет с тарифами для украинцев после окончания отопительного сезона 2021-2022 годов.

Об этом он рассказал "Сегодня".

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"Что касается водоканалов, то у них основная позиция, которая влияет на себестоимость – это электроэнергия. За последний год стоимость электроэнергии для предприятий выросла в полтора-два раза. Поэтому они вынуждены, большинство водоканалов, поднять стоимость своих услуг, в среднем от 12 до 15%", – объяснил "Сегодня" Попенко.

Также выросла средняя зарплата украинцев, которая, также влияет на стоимость двух услуг – водоснабжение и водоотвод. Эти две составляющие, по мнению эксперта, вырастут уже в начале 2022 года.

Касательно горячей воды, то ее стоимость напрямую зависит от цены на газ и отопление. То есть, если растут эти тарифы, то и дорожает горячая вода.

Если оценивать тарифы на обслуживание многоквартирных домов – рост зарплат влияет на себестоимость услуг, в тарифы заложено примерно 70% минималки.

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"Второй фактор – это капитальный ремонт. В большинстве платежек украинцев за обслуживае дома строка "капитальный ремонт" вообще не припосана. А 146 тыс. домов требует капремонта. Потому жители на своих собраниях голосуют за ремонт и это способствует увеличению платежек", – говорит Попенко.

Вывоз мусора и бытовых отходов стоит недорого. Но, в Киеве намного дороже. Если сравнивать с Полтавой, то тариф выше в три-четыре раза. Такие тарифы будут расти и дальше. Как стремительно и на сколько, пока что не известно.

"Еще недавно в Полтаве стоимость вывоза трердых бытовых отходов на человека была 12 гривен, тогда как в Киеве тридцать с лишним", – сказал эксперт.

Касательно цен на газ эксперт говорит, что все зависит от НАК "Нафтогаз". За прошлый год цена выросла на 1 гривну, сейчас он стоит 7,96 грн/куб. Такая цена будет действовать до 1 апреля, какой будет цена после этого периода – неизвестно.

Завышенные цифры в платежках

В октябре некоторые украинцы получили платежки со значительно завышенными ценами на газ, об этом сообщил журналист Владимир Миленко. Он рассказал, что его живущей в пригороде теще пришла квитанция с долгом около 2 тысяч гривен. Судя по всему, такая сумма возникла из-за перерасчета.

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В комментариях на это пожаловались и другие люди, и оказалось, что лишние деньги вынуждены платить потребители из многих городов.

Раньше мы писали, что в "Нафтогазе" рассказали, ожидать ли украинцам повышения абонплаты за газ, а также сколько придется платить за коммунальные услуги в ноябре.