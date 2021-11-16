Для українців зміняться тарифи: скільки платитимемо вже наступного року

Тарифи зростатимуть і надалі / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко пояснив, що буде з тарифами для українців після закінчення опалювального сезону 2021-2022 років.

Про це він розповів "Сьогодні".

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"Щодо водоканалів, то у них основна позиція, яка впливає на собівартість – це електроенергія. За останній рік вартість електроенергії для підприємств зросла в півтора-два рази. Тому вони змушені, більшість водоканалів, підняти вартість своїх послуг, у середньому від 12 до 15%", – пояснив "Сьогодні" Попенко.

Також зросла середня зарплата українців, яка також впливає на вартість двох послуг – водопостачання та водовідведення. Ці дві складові, на думку експерта, зростуть уже на початку 2022 року.

Щодо гарячої води, то її вартість безпосередньо залежить від ціни на газ та опалення. Тобто якщо зростають ці тарифи, то й дорожчає гаряча вода.

Якщо оцінювати тарифи на обслуговування багатоквартирних будинків – зростання зарплат впливає на собівартість послуг, у тарифи закладено приблизно 70% мінімалки.

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"Другий фактор – це капітальний ремонт. У більшості платіжок українців за обслуговування будинку рядок "капітальний ремонт" взагалі не припасований. А 146 тис. будинків потребують капремонту. Тому жителі на своїх зборах голосують за ремонт і це сприяє збільшенню платіжок", – каже Попенко.

Вивіз сміття та побутових відходів коштує недорого. Але у Києві набагато дорожче. Якщо порівнювати з Полтавою, то тариф вищий у три-чотири рази. Такі тарифи зростатимуть і надалі. Як швидко і на скільки, поки що не відомо.

"Ще нещодавно у Полтаві вартість вивезення третіх побутових відходів на людину була 12 гривень, тоді як у Києві з гаком тридцять", – сказав експерт.

Щодо цін на газ, експерт каже, що все залежить від НАК "Нафтогаз". За минулий рік ціна зросла на 1 гривню, зараз він коштує 7,96 грн/куб. Така ціна діятиме до 1 квітня, якою буде ціна після цього періоду – невідомо.

Завищені цифри у платіжках

У жовтні деякі українці отримали платіжки із значно завищеними цінами на газ Про це повідомив журналіст Володимир Міленко. Він розповів, що його тещі, що живе в передмісті, прийшла квитанція з боргом близько 2 тисяч гривень. Зважаючи на все, така сума виникла через перерахунок.

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У коментарях на це поскаржилися інші люди, і виявилося, що зайві гроші змушені платити споживачі з багатьох міст.

Раніше ми писали, що у "Нафтогазі" розповіли, чи очікувати українцям підвищення абонплати за газ, а також скільки доведеться платити за комунальні послуги в листопаді.