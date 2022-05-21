Для теробороны, добровольцев и их семей увеличили льготы: как поможет государство

Кабмин расширил льготы для украинских защитников / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Семьи добровольцев Сил территориальной обороны ВСУ, а также членов добровольческих формирований территориальных общин получат больше льгот и гарантий от государства.

Прессслужба Минветеранов сообщает, что изменения в постановление о соцзащите членов семей погибших (умерших) ветеранов войны и членов семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины приняли 20 мая.

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Что изменилось

Законом Украины от 15 марта 2022 было признано право добровольцев ТрО на получение статуса участника боевых действий (УБД). Также этим законом ввели такую категорию лиц, как семьи погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Согласно этому документу 20 мая Кабмин принял новое постановление, расширяющее льготы.

"Добровольцы Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, члены добровольческих формирований территориальных общин будут иметь возможность получить денежные выплаты, предусмотренные в случае ранения и инвалидности в результате военной агрессии РФ против Украины, а в случае гибели – члены их семей получат единовременную денежную помощь", – отмечают в ведомстве.

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Кроме того, члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины получат возможность воспользоваться льготами, предусмотренными действующим законодательством.

Какую помощь государство оказывает военным

Ранее "Сегодня" рассказывали, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Кабмин принял решение о финансовой помощи семьям военных, погибших в этой войне.

Родственникам военных, погибшим в войне с российскими оккупационными войсками, будут выплачивать единовременную денежную помощь в размере 15 миллионов гривен. Ее разделят равными долями на всех получателей.

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Помощь и компенсацию материальных затрат также предоставляют семьям погибших военнослужащих на проведение похорон.

Читайте в нашем материале, какая есть другая помощь военным и их семьям.

Мы также писали, что участники боевых действий и их дети имеют право на льготы для обучения. Эта категория украинцев может получить такую помощь:

полную или частичную оплату обучения за счет государственного и местных бюджетов;

льготные долгосрочные кредиты для получения образования;

социальные стипендии;

бесплатное обеспечение учебниками;

бесплатный доступ к интернет-сети, системам баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;

бесплатное проживание в общежитии.

"Сегодня" рассказывали и о том, что представители теробороны в Украине получат статус ветерана войны и смогут претендовать на специальные пенсии.

Читайте также, как украинское правительство изменило суммы выплат для некоторых категорий семей во время военного положения.