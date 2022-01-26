Для некоторых детей подняли размер алиментов – кто и сколько будет получать

Для украинских детей уравняли размер алиментов / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине увеличили размер алиментов на ребенка с 30% до 50% от прожиточного минимума для других членов семьи и родственников детей в том случае, если родители не могут их уплачивать.
Соответствующие изменения в Семейный кодекс вносит законопроект № 3881, принятый Верховной Радой во втором чтении и в целом.
Что это означает?
Для родителей ребенка гарантированный размер алиментов итак составляет 50%, однако бывают случаи, когда платить вынуждены другие родственники.
Например, если у ребенка нет родителей, или они не могут этого делать по уважительным причинам. Тогда суд возлагает эту ответственность на других членов семьи и родственников, к которым относят:
- бабушек;
- дедушек;
- братьев;
- сестер;
- мачех;
- отчимов.
И если для родителей минимальный размер гарантированных алиментов составлял 50% прожиточного минимума, то для других родственников, до сегодняшнего дня - 30%.
Новый закон призван уравнять размер алиментов для всех и не допустить дискриминации детей.
Сколько придется платить?
Теперь, родственники, на которых возложено такое обязательство будут платить не менее 1050 грн (для детей до 6 лет) и 1309 грн (для детей 6-18 лет).
Когда ждать повышения алиментов
Алименты растут пропорционально с прожиточным минимумом и минимальной заработной платой. Это означает, что в 2022 году запланировано еще несколько повышений – в июле и декабре.
С 1 июля 2022 года 50% минимальный гарантированный размер алиментов составит:
- Для детей до 6 лет – 1010,5 грн.
- Для детей от 6 до 18 лет – 1372 гривни.
С 1 июля 2022 года 100% минимальный гарантированный размер алиментов составит:
- Для детей до 6 лет – 2201 грн.
- Для детей от 6 до 18 лет – 2744 грн.
В декабре 50% минимальный гарантированный размер алиментов составит 1136 грн для детей до 6 лет и 2833 грн для детей от 6 до 18 лет.
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