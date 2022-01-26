Для деяких дітей підняли розмір аліментів – хто і скільки отримуватиме

Для українських дітей зрівняли розмір аліментів / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україні збільшили розмір аліментів на дитину з 30% до 50% від прожиткового мінімуму для інших членів сім'ї та родичів дітей у тому випадку, якщо батьки не можуть їх сплачувати.
Відповідні зміни до Сімейного кодексу вносить законопроект №3881, прийнятий Верховною Радою у другому читанні та загалом.
Що це означає?
Для батьків дитини гарантований розмір аліментів вже становить 50%. Проте бувають випадки, коли платити змушені інші родичі.
Наприклад, якщо дитина не має батьків, або вони не можуть цього робити з поважних причин. Тоді суд покладає цю відповідальність на інших членів сім'ї та родичів, до яких відносять:
- бабусь;
- дідусів;
- братів;
- сестер;
- мачух;
- вітчимів.
І якщо для батьків мінімальний розмір гарантованих аліментів складав 50% прожиткового мінімуму, то для інших родичів, до сьогодні був – 30%.
Новий закон має зрівняти розмір аліментів для всіх і не допустити дискримінації дітей.
Скільки доведеться платити?
Тепер родичі, на яких покладено таке зобов'язання, платитимуть не менше 1050 грн (для дітей до 6 років) та 1309 грн (для дітей віком 6-18 років).
Коли чекати на підвищення аліментів
Аліменти ростуть пропорційно з прожитковим мінімумом та мінімальною заробітною платою. Це означає, що у 2022 році заплановано ще кілька підвищень – у липні та грудні.
З 1 липня 2022 року 50% мінімальний гарантований розмір аліментів складе:
- Для дітей віком до 6 років 1010,5 грн.
- Для дітей віком від 6 до 18 років 1372 гривні.
З 1 липня 2022 року 100% мінімальний гарантований розмір аліментів складе:
- Для дітей віком до 6 років 2201 грн.
- Для дітей від 6 до 18 років. 2744 грн.
У грудні 50% мінімальний гарантований розмір аліментів становитиме 1136 грн. для дітей до 6 років та 2833 грн. для дітей від 6 до 18 років.
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