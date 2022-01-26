Для деяких дітей підняли розмір аліментів – хто і скільки отримуватиме

Для українських дітей зрівняли розмір аліментів / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні збільшили розмір аліментів на дитину з 30% до 50% від прожиткового мінімуму для інших членів сім'ї та родичів дітей у тому випадку, якщо батьки не можуть їх сплачувати.

Відповідні зміни до Сімейного кодексу вносить законопроект №3881, прийнятий Верховною Радою у другому читанні та загалом.

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Що це означає?

Для батьків дитини гарантований розмір аліментів вже становить 50%. Проте бувають випадки, коли платити змушені інші родичі.

Наприклад, якщо дитина не має батьків, або вони не можуть цього робити з поважних причин. Тоді суд покладає цю відповідальність на інших членів сім'ї та родичів, до яких відносять:

бабусь;

дідусів;

братів;

сестер;

мачух;

вітчимів.

І якщо для батьків мінімальний розмір гарантованих аліментів складав 50% прожиткового мінімуму, то для інших родичів, до сьогодні був – 30%.

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Новий закон має зрівняти розмір аліментів для всіх і не допустити дискримінації дітей.

Скільки доведеться платити?

Тепер родичі, на яких покладено таке зобов'язання, платитимуть не менше 1050 грн (для дітей до 6 років) та 1309 грн (для дітей віком 6-18 років).

Коли чекати на підвищення аліментів

Аліменти ростуть пропорційно з прожитковим мінімумом та мінімальною заробітною платою. Це означає, що у 2022 році заплановано ще кілька підвищень – у липні та грудні.

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З 1 липня 2022 року 50% мінімальний гарантований розмір аліментів складе:

Для дітей віком до 6 років 1010,5 грн .

. Для дітей віком від 6 до 18 років 1372 гривні.

З 1 липня 2022 року 100% мінімальний гарантований розмір аліментів складе:

Для дітей віком до 6 років 2201 грн.

Для дітей від 6 до 18 років. 2744 грн.

У грудні 50% мінімальний гарантований розмір аліментів становитиме 1136 грн. для дітей до 6 років та 2833 грн. для дітей від 6 до 18 років.

"Сьогодні" також писали, як зростатиме розмір прожиткового мінімуму для дітей та розповідали, як тепер оформити допомогу з вагітності та пологів.