"Дія" запускает новую услугу – кому можно забыть о походах ЦНАП

ФОП больше не нужно ходить в ЦНАП / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

На портале "Дія" запустили еще одну услугу для предпринимателей. Теперь можно внести изменения в фамилию, имя, отчество и местонахождение ФЛП онлайн.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

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Он подчеркнул, что раньше для этого нужно было обращаться в городской совет, ЦНАП или к нотариусу, ждать в очереди и еще и заплатить за подачу заявки 250 гривен.

Как выглядит услуга?

На портале оформление услуги занимает несколько минут, а рассматривается электронная заявка в течение суток. Услуга осталась платной, но на портале стоит 190 грн, вместо 250.

Изменить данные о своем ФЛП можно по этой ссылке.

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Компенсация через "Дія"

Через портал работодатели могут получить компенсацию за трудоустройство переселенцев в размере 6,5 тыс. грн.

Компенсацию можно получить сразу на два месяца, и главным условием является наличие справки переселенца у человека, которого вы приняли на работу.

Заметьте, что оформить компенсацию можно через пять дней после трудоустройства переселенца и рассмотрение поданной заявки будет происходить автоматически.

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Как правильно подать заявку, чтобы получить на карту 13 тыс. грн, читайте в нашем материале.

"Сегодня" также писали, какие переселенцы могут получить 33 тысячи гривен, и рассказывали, как оформить выплаты для ВПЛ на карту Ощадбанка.