"Дія" начала сотрудничать с отелями. Как заселиться за одну минуту

Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине теперь можно заселяться в отели с помощью мобильного приложения "Дія".
Об этом сообщает пресс-служба "Дії".
Вместе с "Дією" процесс check-in в отель занимает всего 1 минуту. Для этого нужно:
- Открыть цифровой документ в "Дії".
- Администратор считывает штрихкод.
- Подтвердить запрос в приложения на передачу копии цифрового документа.
"Все больше партнеров присоединяются к "Дії" и это круто. Упрощаем жизни укаринцев в различных сферах", – говорится в сообщении.
Сейчас воспользоваться "ДІєю" при заселении можно только в Gagarinn Hotel.
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Ранее мы сообщали, что счета в банках Украины теперь можно открывать с помощью электронного паспорта, загранпаспорта, ИНН и свидетельства о рождении с помощью приложения "Дія". Такое решение принял Национальный банк Украины (НБУ), утвердив все необходимые изменения в документации.
Напомним, также на днях в "Дії" появились первые COVID-сертификаты . В Украине ввели два вида сертификатов: международный для путешествий и внутренний – для использования внутри страны, например, посещение массовых мероприятий.
Сейчас идет подготовка для признания украинских сертификатов на европейском уровне, после чего будет предоставлена международная оценка и заключены соглашения.
Из других новых функций: "Нафтогаз" тоже начал подключать клиентов через приложение "Дія" .
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