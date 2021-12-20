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Дешевых перелетов больше не будет. Лоукости повышают цены на билеты.

Ульяна Лебич
20 декабря, 09:50
О бюджетных путешествиях, возможно, придется забыть

Билеты на лоукости возрастут в цене / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Авиакомпании планируют повысить стоимость билетов, среди причин – пандемия COVID-19.

Об этом сообщает Schengenvisainfo.com.

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