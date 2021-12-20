Дешевых перелетов больше не будет. Лоукости повышают цены на билеты.

По словам экспертов, эра недорогих путешествий подходит к концу.

Вероятное повышение тарифов станет результатом сочетания нескольких факторов. Как говорит гендиректор известного лоукостера Ryanair Майкл О'Лири, это:

рост спроса на путешествия летом 2022 года после открытия границ;

Такой сценарий для лоукостеров прогнозируют и в американском инвестиционном банке JP Morgan. Они отмечают, что на сегодня уже трудно найти дешевые авиабилеты.

"На тарифы со скидкой уже сейчас нужно охотиться", — говорит аналитик Джейми Бейкер.

Эксперты подчеркивают, что в прошлом году авиакомпании пытались возобновить путешествия, прекратившиеся из-за закрытия границ, на что повлияла пандемия ковида. Поэтому в 2020 году они существенно снизили стоимость авиаперелетов.

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"Компании активно продавали дешевые места, так как большинство людей не могли летать", – говорят эксперты.

Национальная авиакомпания

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание национального авиаперевозчика Ukrainian National Airlines. Это произойдет в рамках программы "Большая стройка" и с участием европейской авиастроительной компании Airbus.

По словам Зеленского, Украина готова ивестировать в воздушный флот, привлекать мировые компании в авиастроительство и сотрудничать с украинскими производителями. Для страны данный проект важен не только для увеличения прибыли и пассажтропотока, но и для формирования имиджа и престижа страны.

Кроме того, французские консультанты провели исследование рынка и подтвердили экономическую целесообразность создания перевозчика.

Напомним, ирландский лоукостер Ryanair в 2022 году запустит еще два новых маршрута из международного аэропорта "Борисполь" в Стокгольм и на остров Керкира, который известен как Корфу.

Ранее мы также писали, что крупнейшая авиакомпания Швейцарии планирует летом запустить рейс Из Цюриха в Одессу.