Дешевые авиабилеты на курорты и субсидии через е-сервис – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Отечественный лоукост и крупная авиакомпания наращивают сеть авиаперевозок в не очень далекое зарубежье

Коллаж: facebook.com/skyup.aero и Stocksnap.ia

Отечественные авиаперевозчики открывают для туристов новые направления, а Минсоцполитики объяснило украинцам, как оформить субсидию без долгого хождения по кабинетам и как будут выплачивать пособие на рождение ребенка.

Новые авиарейсы на курорты

Лоукостер SkyUp Airlines с 19 июня запускает новый авиарейс из Одессы в Ираклион на острове Крит. Билеты обойдутся от 41 евро в одну сторону и от 84 евро за перелет туда-обратно.

Сейчас в системе бронирования SkyUp доступны билеты на 10 направлений из городов Украины в Грецию. Из Киева, Львова, Харькова, Запорожья и Одессы можно добраться в Ираклион. Из Киева, Львова и Харькова можно попасть на Родос. Кроме того, из Киева имеются авиарейсы на острова Корфу и Закинтос.

В свою очередь, крупнейший отечественный перевозчик – Международные авиалинии Украины – объявил о 20% скидки на билеты ко Дню Киева. Акция будет действовать до 5 июня.

Кроме того МАУ анонсировала рейсы в Албанию с 4 июня до 1 октября. Рейсы будут выполняться по вторникам и пятницам: рейс PS7707 Киев (KBP) – Тирана (TIA): вылет 13:10 – прилет 14:25; рейс PS7708 Тирана (TIA) – Киев (KBP): вылет 15:25 – прилет 18:45.

Субсидии через е-сервис

После того, как в Программе жилищных субсидий были изменены формы заявления и декларации для оформления помощи, в программное обеспечение е-сервиса "Система предварительной регистрации документов для назначения жилищной субсидии" были внесены изменения, и оно возобновило работу в штатном режиме .

Минсоцполитики напомнило, что обратиться за оформлением жилищной субсидии можно любым удобным способом:

через уполномоченных лиц территориальных громад (в том числе старостаты) и ЦНАП;

в структурные подразделения по социальной защите населения райгосадминистраций, исполнительных органов городских советов;

заполненные бланки можно отправить по почте в адрес органа социальной защиты населения;

через е-сервис на сайте Минсоцполитики в разделе "Жилищные субсидии".

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Штрафы за ПДД проверят на законность

Конституционный суд должен будет публично рассматривать конституционность положений КоАП, которые предусматривают привлечение к админответственности за нарушение Правил дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме.

Верховная Рада настояла на том, что дело вызвано высоким общественным интересом и значительным влиянием принятого судом решения на возможность привлечения к ответственности водителей и владельцев транспортных средств за нарушения ПДД, попавших в объектив видеокамеры.

Госпомощь на рождение ребенка

С 1 января 2022 года в Украине размер госпомощи при рождении или усыновлении ребенка поднимется с 41 280 до 50 000 гривен. Выплату разобьют на 37 "траншей": первая проплата составит 25% от общего размера помощи – 12 500 грн, оставшиеся 37 500 грн будут выплачиваться в течение трех лет месяцев равными частями – около 1042 грн в месяц.

При этом власти обещают с 2023 года увеличивать размер помощи при рождении ребенка на показатель роста индекса потребительских цен, который утверждается Кабмином. Соответственно, увеличится и размер пособия при усыновлении ребенка.

Санкции против Беларуси

В Евросоюзе начали готовить новые экономические санкции против Беларуси. Среди прочего предлагают запретить импорт белорусских товаров. Если Украина присоединится к ограничениям, с полок магазинов исчезнет немало товаров. Самые популярные из них:

белье;

молочка;

морепродукты;

бытовая техника;

косметика;

сладости.

В то же время бо́льшую часть импорта из Беларуси составляет бензин и другие нефтепродукты, а также удобрения и промышленная продукция, поставки которых крайне важны для экономики Украины.

Видео: Сегодня

Напомним, 27 мая сайт "Сегодня" писал о 50 тысячах за новорожденного и документах на авто с Донбасса.