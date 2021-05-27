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Назначение субсидии: е-сервис подачи документов возобновил работу

27 мая, 16:00

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Сдать заявление и обновленную декларацию на назначение жилищной субсидии можно в онлайн-режиме

После того, как в Программе жилищных субсидий были изменены формы заявления и декларации для оформления помощи, в программное обеспечение е-сервиса "Система предварительной регистрации документов для назначения жилищной субсидии" были внесены изменения, и оно возобновило работу в штатном режиме.

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Об этом Минсоцполитики сообщает в своем Telegram-канале.

Министерство напомнило, что обратиться за оформлением жилищной субсидии можно любым удобным способом:

  • через уполномоченных лиц территориальных громад (в том числе старостаты) и ЦНАП;
  • в структурные подразделения по социальной защите населения райгосадминистраций, исполнительных органов городских советов;
  • заполненные бланки можно отправить по почте в адрес органа социальной защиты населения;
  • через е-сервис на сайте Минсоцполитики в разделе "Жилищные субсидии".

Органам соцзащиты населения поручено обеспечить своевременную обработку поданных с использованием е-сервиса документов в соответствии с требованиями порядка предоставления жилищных субсидий.

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Напомним, Кабмин изменил обновленные с 1 мая правила предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности:

  • возвращают автоматическое переназначение уже оформленных выплат тем семьям, у которых нет никаких спорных имущественных моментов и других "противопоказаний" к назначении пособия;
  • не будут вести учет доходов, полученных от банковских депозитов;
  • увеличат до 100 тыс. грн предельный размер депозита, с которым можно будет получить помощь (было 50 тыс. грн);
  • изменят правила учета жилой недвижимости – можно будет иметь больше одного объекта в собственности, если один из них находится в селе или принадлежит сразу нескольким лицам.
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