Дешевле не будет? Что происходит с ценами на бензин 7 марта

Какие цены на украинских АЗС / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
Список важнейших стратегических товаров в условиях военного времени пополняет топливо. Кое-где его бывает тяжело достать, а цены на него растут объективно чуть ли не каждый день.
"Сегодня" узнали, сколько стоят разные виды топлива на украинских заправках 7 марта.
Стоимость топлива на заправках OKKO и WOG:
- А-95+ – 38,99 грн;
- А-95 – 36,75 грн.;
- А-92 – 35,99 грн.;
- ГП – 35,99 грн;
- газ — 19,64 грн.
Цена на АЗС "Укрнефть":
- А-95+ – 35,50 грн;
- А-95 – 35,00 грн.;
- А-92 – 34,00 грн.;
- ГП – 34,00 грн;
- газ —18,01 грн.
Цена на АЗС KLO:
- А-95+ – 36,59 грн.;
- А-95 – 36,29 грн.;
- А-92 – 35,68 грн.;
- ГП – 35,59 грн;
- газ — 19,48 грн.
Цена на АЗС UPG:
- А-95+ – 38,09 грн.;
- А-95 – 35,70 грн.;
- А-92 – 34,90 грн.;
- ГП – 33,90 грн;
- газ — 19,01 грн.
Новые предельные цены на топливо
Министерство экономики повысило новые расчетные цены средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС смогут устанавливать свою наценку.
Новые расчетные цены:
- цена литра бензина – 33,79 гривни,
- дизельного топлива (ДП) – 30,95 гривни за литр.
Стоимость топлива на АЗС не может превышать:
- 38,34 гривни за литр бензина,
- 35,92 гривни за литр ДТ.
Почему стоимость горючего может вырасти еще больше?
Опыт показывает, что после повышения расчетной стоимости сети АЗС повышают свои розничные цены и снижают после их уменьшения.
Поэтому в ближайшее время можно ожидать повышения цен на топливо на некоторых АЗС.
Раньше мы писали, какие аптеки работают в Украине во время войны, а также рассказывали, что цены на нефть достигли рекорда 2008 года.