Дешевше не буде? Що відбувається з цінами на бензин 7 березня

Які ціни на українських АЗС / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні
Список найважливіших стратегічних товарів в умовах воєнного часу доповнює пальне. Подекуди його важко дістати, а ціни на нього зростають мало не щодня.
"Сьогодні" дізналися, скільки коштують різні види пального на українських заправках 7 березня.
Вартість пального на заправках OKKO та WOG:
- А-95 + – 38,99 грн;
- А-95 – 36,75 грн;
- А-92 – 35,99 грн;
- ДП – 35,99 грн;
- газ — 19,64 грн.
Ціна на АЗС "Укрнафта":
- А-95 + – 35,50 грн;
- А-95 – 35,00 грн;
- А-92 – 34,00 грн;
- ДП – 34,00 грн;
- газ — 18,01 грн.
Ціна на АЗС KLO:
- А-95+ – 36,59 грн;
- А-95 – 36,29 грн;
- А-92 – 35,68 грн;
- ДП – 35,59 грн;
- газ — 19,48 грн.
Ціна на АЗС UPG:
- А-95+ – 38,09 грн;
- А-95 – 35,70 грн;
- А-92 – 34,90 грн;
- ДП – 33,90 грн;
- газ — 19,01 грн.
Нові граничні ціни на пальне
Міністерство економіки підвищило нові розрахункові ціни середньої вартості бензину та дизельного пального, від якої АЗС зможуть встановлювати свою націнку.
Нові розрахункові ціни:
- ціна літра бензину – 33,79 гривні,
- дизельного пального (ДП) – 30,95 гривні за літр.
Вартість пального на АЗС не може перевищувати:
- 38,34 гривні за літр бензину,
- 35,92 гривні за літр ДП.
Чому вартість пального може зрости ще більше?
Досвід показує, що після підвищення розрахункової вартості мережі АЗС підвищують свої роздрібні ціни й відповідно знижують після їхнього зменшення.
Тож найближчим часом можемо очікувати підвищення цін на пальне на деяких АЗС.
Раніше ми писали, які аптеки працюють в Україні під час війни, а також розповідали, що ціни на нафту сягнули рекорду 2008 року.