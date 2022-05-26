Дефицит все ближе: какие продукты исчезнут с полок из-за оккупантов

Оккупанты оставят украинцев без овощей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Украинские потребители рискуют остаться без ряда овощей из-за оккупации российскими войсками Херсонской области.
Об этом рассказали эксперты в эксклюзивном материале "Сегодня".
Оккупанты не пропускают товары на подконтрольную Украине территорию, а массово вывозят наш урожай в аннексированный Крым и буквально отбирают его у фермеров.
"Наша область — аграрный регион, который поставлял овощи всей стране. Сначала оккупанты отрезали временно оккупированную Херсонщину от Украины, а затем заставили продавать овощи за копейки, фактически ограбив. На чужих смертях и горе захватчики радуются дешевым и краденым овощам", – заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлонь.
Что будет с ценами?
По информации местных изданий, из-за невозможности продать овощи в Херсонской области, цены на них упали до небывалых значений.
На прошлой неделе были такие расценки:
- молодая капуста продавалась по 10 грн;
- редис по 3 грн;
- огурцы по 10 грн за килограмм.
Это в 3-7 раз дешевле, чем на подконтрольных Украине территориях.
Увеличить производство херсонских культур пытаются сейчас фермеры из западных областей, в первую очередь речь идет о томатах, перце, баклажанах и луке.
Скорее всего, в этом сезоне придется закупать больше импортной продукции, что сразу же отразится на ценах, такие овощи будут минимум в два раза дороже.
Также летом украинцы могут остаться без арбузов и дынь, которые традиционно выращиваются в Херсонской области.
"Сегодня" ранее писали, что будет с надвигающимся дефицитом соли в стране, и рассказывали, как эта нехватка повлияет на весь мир.