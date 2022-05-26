Дефіцит дедалі ближче: які продукти зникнуть з полиць через окупантів

Окупанти залишать українців без овочів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українські споживачі ризикують залишитися без низки овочів через окупацію російськими військами Херсонської області.

Про це розповіли експерти в ексклюзивному матеріалі "Сьогодні".

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Окупанти не пропускають товари на підконтрольну Україні територію, а масово вивозять наш урожай до анексованого Криму і буквально забирають його у фермерів.

"Наша область – аграрний регіон, який постачав овочі всій країні. Спочатку окупанти відрізали тимчасово окуповану Херсонщину від України, а потім змусили продавати овочі за копійки, фактично пограбувавши. На чужих смертях і горі загарбники радіють дешевим і краденим овочам", – заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлонь.

Що буде з цінами?

За інформацією місцевих видань, через неможливість продати овочі у Херсонській області, ціни на них впали до небувалих значень.

Минулого тижня були такі розцінки:

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молода капуста продавалася по 10 грн;

редис по 3 грн;

огірки по 10 грн за кілограм.

Це у 3-7 разів дешевше, ніж на підконтрольних Україні територіях.

Збільшити виробництво херсонських культур намагаються зараз фермери із західних областей, насамперед йдеться про томати, перець, баклажани та цибулю.

Найімовірніше, цього сезону доведеться закуповувати більше імпортної продукції, що відразу ж позначиться на цінах, такі овочі будуть щонайменше вдвічі дорожчі.

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Також влітку українці можуть залишитися без кавунів та динь, які традиційно вирощуються у Херсонській області.

"Сьогодні" раніше писали, що буде з дефіцитом солі, що насувається в країні, й розповідали, як цей брак вплине весь світ.