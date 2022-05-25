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Українці в паніці, Європа затягує паски: як дефіцит солі вплине на світ

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні Олександр Морщавка Олександр Морщавка Журналіст
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25 травня, 17:29
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До війни Україна була одним із основних постачальників солі в 15 країн світу
Українці госто відчувають дефіцит продукту
Українці госто відчувають дефіцит продукту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Висока вартість солі, що завищена в 10 разів, або взагалі її відсутність на прилавках магазинів останнім часом гостро хвилює кожного українця. В соцмережах наразі активно обговорюють це питання. Люди не задоволені і тим, що залишилилася лише імпортна, а вона ще дорожча.

Так, на прилавках магазинів можемо побачити ціни від 80 і аж до 95 грн за кілограм.

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/ Фото: скріншот

Однак, як розповів в коментарі голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, сіль не відноситься до соціально значущих продуктів і, наприклад, у магазинах Києва вона є в достатній кількості.

У магазинах Києва сіль є в достатній кількості, може, немає саме "Артемсолі" через військові дії в регіоні. Ми моніторимо всі продукти харчування, але сіль не відноситься до соціально значущих продуктів, — сказав він.

Чому виник дефіцит?

Як повідомив директор підприємства Віктор Юрін у коментарі "Вільному радіо", держпідприємство "Артемсіль" (Соледар Донецької обл.), найбільший виробник солі в Європі, на невизначений час зупинило роботу через бойові дії російських військ.

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"Підприємство не працює, простоює, згідно з наказом, до невизначеного часу. Обстріли постійні, частково зруйновано адміністративну будівлю. Були прямі потрапляння в рудники, матеріальний склад. Виробничий процес неможливий. Ми ж не наражаємо людей на небезпеку. Тим паче, більшість жителів Соледара, працівників ДП "Артемсіль" уже евакуювалися", — розповів раніше керівник підприємства.

А це ДП, до слова, випускало понад 90% всієї солі в Україні.

Чи відгукнеться це Європі?

Як зауважив депутат Київської міської ради Костянтин Яловий, зупинку "Артемсолі" відчують і за кордоном, адже підприємство постачало сіль у 15 країн світу. До його зупинки Україна входила у світовий ТОП-20 по видобутку солі.

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Чи є заміна та хто постраждає?

Як стверджує Яловий, якщо камʼяну сіль на кухні цілком можна замінити морською, то у промисловості такої можливості немає. Виробники харчової продукції зіткнуться з неабиякими проблемами, адже на носі сезон консервації овочів.

В додаток до всього, брак солі відчувається і в хімічній промисловості та у підприємств, які відповідають за зимову обробку доріг та злітно-посадкових смуг.

Загалом, в Україні, окрім "Артемсолі", є ще два відомих (з-поміж інших) родовища: Словʼянське, яке знаходиться в Донецькій області і де ситуація теж доволі складна, і Солотвинське у Закарпатській, яке в свою чергу почало розмиватися після великих повеней в 1998 і 2001 роках та й загалом має застаріле виробництво.

Дефіцит продуктів в Україні

В Україні цього року прогнозують дефіцит деяких овочів. Переважно це стосується культур, які у промислових масштабах вирощують на півдні країни.

А оскільки росіяни окупували четверту частину територій України, де вирощувався солодкий перець (а це 25% на території Херсонської області), найбільшого дефіциту варто очікувати саме цього овоча. При цьому основну частину солодкого перцю на продаж (93%) вирощували саме в індивідуальних господарствах.

Саме через окупацію українці фактично втратили ринки збуту та свій єдиний дохід, а Україна загалом — більшу частину врожаю теплолюбних овочів.

Нагадаємо, що споживча інфляція в Україні в річному вимірі прискорилася до 16,4%, з початку цього року ціни зросли на 10,9%, а якщо порівнювати з місяцем березнем, то на 3,1%.

"Сьогодні" також розібралися з експертами, які ще товари в Україні будуть у дефіциті, поки триватиме війна.

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