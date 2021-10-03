Что происходит с курсом доллара и почему эксперты ждут его подорожания

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Доллар продолжает опровергать прогнозы экспертов, ожидающих его значительного удорожания: на минувшей неделе американская валюта, наоборот, подешевела на 10 копеек, ее курс к гривне вернулся на уровень десятидневной давности. Тем не менее финаналитики по-прежнему не верят в то, что крепкая гривня – это надолго. Хотя она вошла в ТОП-10 самых прибыльных валют мира в 2021 году.

Что происходит на валютном рынке и куда пойдет курс доллара в начале октября, разобрался "Сегодня".

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Наши эксперты – член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

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Что произошло с курсом за неделю

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После стабильного курса на минувшие выходные наличная гривня за понедельник-среду укрепилась на 10 копеек, до 26,69 грн/доллар в продаже и до 26,51 в покупке. Такой курс сохранился в последующие дни, включая субботу. Спрэд (разница между курсами покупки и продажи) оставался стабильным: 18-19 копеек.

Максимальный курс, по которому можно было сдать наличный доллар – 26,60 грн (на 5 коп. дешевле, чем неделю назад), минимальный курс, по которому можно купить наличный доллар – 26,62 грн (тоже на 5 коп. дешевле, чем неделю назад). Отметим, что такой высокий курс покупки наблюдается в обменниках, работающих на скупку валюты. Заявленный низкий курс продажи, как правило, виртуальный, по такой цене в наличии долларов нет. Реальный курс продажи начинается с 26,70 грн/доллар, при этом курс покупки – не выше 26,55.

Нацбанк после выходных менял тренд курса ежедневно: во вторник ослабил гривню на 2 копейки, до 26,66 грн/доллар, в среду укрепил на 9 коп., до 26,57, в пятницу снова ослабил до 26,62. На понедельник, 4 октября, Нацбанк установил курс 26,61 грн/доллар.

Анализ ситуации на рынке

Олег Пендзин назвал главный фактор стабильности и небольшого укрепления гривни: возобновление Минфином результативных аукционов по продаже гривневых ценных бумаг внутреннего госзайма. В минувший вторник их было реализовано на 7 млрд грн, на порядок больше, чем на каждом из трех последних сентябрьских аукционов.

"Интерес покупателей, в том числе нерезидентов, повысился за счет повышения процентной ставки с 12% до 13% годовых, – анализирует Олег Пендзин. – Объем продаж валюты на межбанковском рынке сразу вырос – нерезиденты сдавали доллары под покупку ОВГЗ, соответственно безналичный курс упал, курс НБУ тоже. Наличный рынок последовал за ними и стабилизировался к выходным".

По словам Андрея Шевчишина, рынок продолжает упорно игнорировать сформированные проблемы (прежде всего высокая инфляция), опираясь на приток валюты от нерезидентов под ОВГЗ.

"На этой неделе иностранные инвесторы купили бондов на аукционе на 2,5 млрд грн благодаря предложенной доходности 13%, – говорит Андрей Шевчишин. – Рынок сейчас в раздумье: продолжатся ли покупки и предложит ли Минфин опять доходность 13%+. Если так, то гривня, несмотря на накопившиеся проблемы, будет получать поддержку от притока валюты при слабом спросе".

Александр Охрименко акцентировал, что сейчас главными игроками на межбанковском валютном рынке остаются крупные зернотрейдеры, продающие валюту, и поставщики критического импорта (топливо, запчасти), ее покупающие. По его словам, на уходящей неделе совпал баланс спроса и предложения, поэтому мы не увидели заметных колебаний курса.

По мнению Максима Орыщака, на фоне нынешней стабильности гривни главным форс-мажором, способным ускорить ее девальвацию, является вопрос цены на газ во всем мире.

"Потому оптимистичные оценки роста гривни сохраним, но держим в уме внешние риски и товарно-сырьевого рынка, и энергетического, что способно оказать давление на инфляцию в стране. Если появится риск инфляции, то решение о покупке валюты среди населения будет массовым и спровоцирует падение национальной валюты", – подытожил Максим Орыщак.

Чего ожидать на следующей неделе

Эксперты, несмотря на предпосылки для девальвации гривни, говорят о ее краткосрочной стабильности и даже… об укреплении на следующей неделе.

Андрей Шевчишин говорит, что в ближайшее время для гривни уровень 26,5 грн/доллар остается нижней границей, а уровень 26,7 верхней.

"Нерезиденты и их настроения по ОВГЗ – это зона неопределенности, – отметил Андрей Шевчишин. – Покупатели на рынке все еще слабы, но пока идут продажи валюты, всем, похоже, безразличны другие аспекты: возможные перестановки в Кабмине, риски локдауна, падение цен по ключевым экспортным товарам и рост цен по ключевым импортным товарам (энергоимпорт). Такая ситуация не может долго продолжаться и определенно выльется в предстоящий разворот курса".

Олег Пендзин и Александр Охрименко ожидают, что в первую неделю октября сохранится так называемый боковой тренд курса, то есть незначительные колебания вверх-вниз. Курс наличной гривни останется на нынешнем уровне: 26,7 грн/доллар.

Максим Орыщак, напротив, говорит, что с 4 по 10 октября средний курс продажи наличного доллара в Украине снизится до 26,4 -26,45 грн/доллар. Но в дальнейшем тренд может поменяться.

"Выгода продажи долларов США населением под сомнением, так как стабильная внутренняя монетарная политика Нацбанка хоть и создает предпосылки для роста гривни, но все равно сохраняется риск роста спроса на валюту. Именно показатель спроса со стороны населения и бизнеса может послужить фактором давления на гривню в новом осеннем месяце".

Продавать или покупать валюту

Александр Охрименко уверен, что стабильность курса гривни сохранится и в октябре. Лишь в ноябре, по его прогнозу, доллар начнет дорожать из-за роста спроса. Поэтому гривневые вклады еще месяц по-прежнему останутся выгоднее валютных заначек. Главное – правильно выбрать банк.

"Так будет потому, что перед Новым годом всегда растет спрос на валюту, нерезиденты покупают ее для выплаты дивидендов, импортеры – для закупки ходовых товаров к праздникам", – пояснил Охрименко.

Другие эксперты советуют в октябре инвестировать в валюту, если ее использование планируется в среднесрочной перспективе – полгода и более.

Покупка долларов сейчас является правильным решением, но целесообразность приобретения валюты на короткий срок низкая, а вот на долгий срок – это уже более интересный сценарий действий, – объяснил Максим Орыщак. – Отмечу: утвержденный госбюджет на 2022 год предполагает, что средний курс продажи доллара будет находиться в рамках 28 грн. Даже если это пессимистичный сценарий, и гривня упадет всего до 27-27,6 грн/доллар, то прибыль среднестатистического покупателя от девальвации валюты составит 2,2-4,3%".

Долгосрочный прогноз курса от известного финансовго аналитика Эрика Наймана смотрите в сюжете.