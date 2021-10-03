Що відбувається з курсом долара і чому експерти чекають його подорожчання

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Долар продовжує спростовувати прогнози експертів, які очікують його значного подорожчання: минулого тижня американська валюта, навпаки, подешевшала на 10 копійок, її курс до гривні повернувся на рівень десятиденної давності. Проте, фінаналітики, як і раніше, не вірять у те, що міцна гривня – це надовго. хоча вона увійшла в ТОП-10 найприбутковіших валют світу в 2021 році.

Що відбувається на валютному ринку і куди піде курс долара на початку жовтня, розібрався "Сьогодні".

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Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

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Що сталося з курсом за тиждень

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Після стабільного курсу на минулі вихідні готівкова гривня за понеділок-середу зміцнилася на 10 копійок, до 26,69 грн/долар у продажу і до 26,51 в покупці. Такий курс зберігся в наступні дні, включаючи суботу. Спред (різниця між курсами купівлі та продажу) залишався стабільним: 18-19 копійок.

Максимальний курс, за яким можна було здати готівковий долар – 26,60 грн (на 5 коп. дешевше, ніж тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар – 26,62 грн (теж на 5 коп. дешевше, ніж тиждень тому). Відзначимо, що такий високий курс покупки спостерігається в обмінниках, які працюють на скупку валюти. Заявлений низький курс продажу зазвичай віртуальний, за такою ціною в наявності доларів немає. Реальний курс продажу починається з 26,70 грн/долар, при цьому курс покупки – не вище 26,55.

Нацбанк після вихідних міняв тренд курсу щодня: у вівторок послабив гривню на 2 копійки, до 26,66 грн/долар, у середу зміцнив на 9 коп., до 26,57, в п'ятницю знову послабив до 26,62. На понеділок, 4 жовтня, Нацбанк встановив курс 26,61 грн/долар.

Аналіз ситуації на ринку

Олег Пендзин назвав головний фактор стабільності і невеликого зміцнення гривні: відновлення Мінфіном результативних аукціонів з продажу гривневих цінних паперів внутрішньої держпозики. У минулий вівторок їх було реалізовано на 7 млрд грн, на порядок більше, ніж на кожному з трьох останніх вересневих аукціонів.

"Інтерес покупців, у тому числі нерезидентів, підвищився за рахунок підвищення процентної ставки з 12% до 13% річних, – аналізує Олег Пендзин. – Обсяг продажів валюти на міжбанківському ринку відразу виріс – нерезиденти здавали долари під покупку ОВДП, відповідно безготівковий курс впав, курс НБУ теж. Готівковий ринок пішов за ними і стабілізувався до вихідних".

За словами Андрія Шевчишина, ринок продовжує наполегливо ігнорувати сформовані проблеми (насамперед висока інфляція), спираючись на приплив валюти від нерезидентів під ОВДП.

"На цьому тижні іноземні інвестори купили бондів на аукціоні на 2,5 млрд грн завдяки запропонованій дохідності 13%, – говорить Андрій Шевчишин. – Ринок зараз у роздумах: чи продовжаться покупки і чи запропонує Мінфін знову доходность 13%+. Якщо так, то гривня, попри проблеми, що накопичилися, отримуватиме підтримку від припливу валюти за слабкого попиту".

Олександр Охріменко акцентував, що зараз головними гравцями на міжбанківському валютному ринку залишаються великі зернотрейдери, що продають валюту, і постачальники критичного імпорту (пальне, запчастини), котрі її купують. За його словами, минулого тижня збігся баланс попиту і пропозиції, тому ми не побачили помітних коливань курсу.

На думку Максима Орищака, на тлі нинішньої стабільності гривні, головним форс-мажором, здатним прискорити її девальвацію, є питання ціни на газ у всьому світі.

"Тому оптимістичні оцінки зростання гривні збережемо, але тримаємо в думці зовнішні ризики і товарно-сировинного ринку, і енергетичного, що здатне чинити тиск на інфляцію в країні. Якщо з'явиться ризик інфляції, то рішення про покупку валюти серед населення буде масовим і спровокує падіння національної валюти", – підсумував Максим Орищак.

Чого очікувати наступного тижня

Експерти, незважаючи на передумови для девальвації гривні, кажуть про її короткострокову стабільність і навіть... про зміцнення наступного тижня.

Андрій Шевчишин говорить, що найближчим часом для гривні рівень 26,5 грн/долар залишається нижньою межею, а рівень 26,7 верхньою

"Нерезиденти і їхні настрої щодо ОВДП – це зона невизначеності, – зазначив Андрій Шевчишин. – Покупці на ринку все ще слабкі, але поки йдуть продажі валюти, всім, схоже, байдужі інші аспекти: можливі перестановки в Кабміні, ризики локдауну, падіння цін по ключових експортних товарах і зростання цін на ключові імпортні товари (енергоімпорт). Така ситуація не може тривати довго і виразно виллється в майбутній розворот курсу".

Олег Пендзин і Олександр Охріменко очікують, що в перший тиждень жовтня утримається так званий бічний тренд курсу, тобто незначні коливання вгору-вниз. Курс готівкової гривні залишиться на нинішньому рівні: 26,7 грн/долар.

Максим Орищак, навпаки, говорить, що з 4 по 10 жовтня середній курс продажу готівкового долара в Україні знизиться до 26,4 -26,45 грн/долар. Але в подальшому тренд може змінитися.

"Вигода продажу доларів США населенням під сумнівом, бо стабільна внутрішня монетарна політика Нацбанку хоч і створює передумови для зростання гривні, але все одно зберігається ризик зростання попиту на валюту. Саме показник попиту з боку населення і бізнесу може послужити фактором тиску на гривню в новому осінньому місяці".

Продавати чи купувати валюту

Олександр Охріменко впевнений, що стабільність курсу гривні збережеться і в жовтні. Лише в листопаді, за його прогнозом, долар почне дорожчати через зростання попиту. Тому гривневі вклади ще місяць, як і раніше, залишаться вигіднішими за валютні заначки. Головне – правильно вибрати банк.

"Так буде тому, що перед Новим роком завжди зростає попит на валюту, нерезиденти купують її для виплати дивідендів, імпортери – для закупівлі ходових товарів до свят", – пояснив Охріменко.

Інші експерти радять у жовтні інвестувати у валюту, якщо її використання планується в середньостроковій перспективі – півроку і більше.

Купівля доларів зараз є правильним рішенням, але доцільність придбання валюти на короткий строк низька, а ось на довгий строк – це вже більш цікавий сценарій дій, – пояснив Максим Орищак. – Зазначу: затверджений держбюджет на 2022 рік передбачає, що середній курс продажу долара перебуватиме в рамках 28 грн. Навіть якщо це песимістичний сценарій, і гривня впаде всього до 27-27,6 грн/долар, то прибуток середньостатистичного покупця від девальвації валюти складе 2,2-4,3%".

Довгостроковий прогноз курсу від відомого фінансового аналітика Еріка Наймана дивіться в сюжеті.