Что делать с документами бизнеса, если оккупанты захватили город

Что делать руководителю предприятия, если город захватили / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты продолжают захватывать некоторые украинские города. Во время оккупации для учреждений, предприятий и организаций возникают риски, поскольку в руки врага попадают и люди, и здания, и информация.

Какие документы в первую очередь следует спрятать или уничтожить? Об этом рассказала юрист Юлия Олешкевич.

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Каковы основные шаги руководителей предприятий, если населенный пункт попал в оккупацию

Самый важный первый шаг – позаботиться о защите персональных данных работников и сохранить важнейшие документы по предприятию. По возможности основную документацию следует вывезти в безопасное место. Если такой возможности нет, то следует ее спрятать в сейф или укрытие помещений предприятия.

"Следует учесть, что в случае наличия потенциальной угрозы жизни или здоровью людей, связанной с вывозом таких документов, – документы следует оставить в помещении. По возможности, помещение следует передать под охрану", – заметила юрист.

Если предприятие ведет деятельность, которая может быть связана с государственной тайной, то все документы, содержащие государственную тайну и имеющие ограниченный доступ, следует уничтожить. После этого следует оформить специальный акт.

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В то же время материалы по основной деятельности уничтожать не нужно.

"Необходимо обеспечить сохранность и/или вывоз личных дел и трудовых книг. По возможности, трудовые книжки раздать работникам "под подпись". Служебные удостоверения и пропуска (в случае их наличия), а также их незаполненные бланки, по возможности, необходимо вывезти или уничтожить", – объяснила Олешкевич.

Что делать с информацией в электронном виде

Заранее стоит скопировать содержимое серверов и необходимую информацию с персональных компьютеров работников на переносные носители и обязательно, при первой возможности, вывезти их. Перед тем, как покинуть помещение, нужно сделать так, чтобы никто не смог получить доступ из технических средств в реестры.

Документы по основной деятельности, с кадровой, бухгалтерской информацией, нужно также заранее оцифровать и подготовить серверы к вывозу при первой возможности.

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Если возможности сделать это нет, нужно изменить пароли ко всем электронным ресурсам (автоматизированным рабочим местам), включая пароль доступа к электронной почте.

Относительно квалифицированной электронной подписи или печати рекомендации таковы.

"Для предотвращения несанкционированного использования квалифицированной электронной подписи или печати – следует изменить пароль доступа, а в случае острой необходимости – отменить сертификат. Но следует помнить – отмененный сертификат восстановлению не подлежит! Средства квалифицированной электронной подписи (защищены носители ключевой информации) и файловые носители электронной подписи (флэш-накопители) с электронными подписями работников и/или печатью необходимо вывезти или обеспечить их сохранность, а в случае невозможности – уничтожить", – говорится в сообщении.

Как предпринимателям получить компенсации за убытки во время войны

"Сегодня" ранее объясняли, что украинские предприниматели могут делать уже сейчас, чтобы в будущем получить компенсацию за ущерб из-за боевых действий.

Итак, о основные показатели, по которым будут оцениваться потери предприятий, следующие:

стоимость утраченного, уничтоженного или поврежденного имущества государственных предприятий и предприятий негосударственной формы собственности;

упущенная выгода государственных и предприятий негосударственной формы собственности;

утраты государственных и предприятий негосударственной формы собственности от неоплаченных товаров, работ и услуг, предоставленных и потребленных на временно оккупированных территориях.

Список таких показателей еще может дополняться.

К тому же ущерб может считаться по другим показателям в зависимости от сферы деятельности предпринимателей. Например, в порядке есть пункты "потери земельного фонда", "потери инфраструктуры транспорта, телекоммуникационной сети и связи" и т.д.

О том. как фиксировать повреждения и собирать доказательства, читайте в нашем материале.

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