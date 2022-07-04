Черный рынок меняет правила – что происходит с курсом доллара

Курс доллара снова изменил направление на черном рынке / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
Курс доллара на черном рынке снова пошел вниз, после небольшого периода роста.
Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".
По состоянию на понедельник, 4 июля, средний курс продажи американской валюты составил 35,47 грн/долл, а средний курс покупки – 35,4 грн/долл.
В тоже время, самый низкий курс продажи, который нам удалось найти среди предложений, составляет 37,37 грн/долл, а самый высокий – 35,8 грн/долл.
Что будет с долларом на этой неделе?
Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак рассказал "Сегодня", что с 4 по 10 июня наличный курс продажи американского доллара будет колебаться в рамках 35,4 – 36 гривен за доллар.
По словам эксперта, за стабильность валютного рынка Украины выступают достаточность золотовалютных резервов страны для интервенций, а также:
- финансовый грант от США в размере 1,3 млрд долларов;
- сезонный фактор.
Орыщак подчеркнул, что со стороны населения спрос на валюту расти не будет.
В тоже время за слабость гривни до сих пор выступает война, которая грозит дефолтом на фоне падающей экономики и потерянных инфраструктуры и территорий, а также предстоящий плавающий курс гривны.
О том, что будет в случае "разморозки" официального курса НБУ, эксперт рассказал в материале.
"Сегодня" ранее писали, что будет с курсом доллара в июле и рассказывали, какое событие может произойти с американской валютой в ближайшее время.