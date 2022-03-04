Цены заметно изменились: сколько стоит заправить авто 4 марта

Актуальные цены 4 марта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В условиях военного положения горючее остается одним из наиболее важных, стратегических товаров, которые бывает сложно достать, а цены на него сразу ползут вверх.

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"Сегодня" рассказывают, сколько стоит горючее разных видов на популярных украинских АЗС 4 марта.

Итак, средняя цена на заправках OKKO и WOG одинаковая:

А-95+ – 38,99 грн;

А-95 – 36,75 грн;

А-92 – 35,99 грн;

ГП – 35,99 грн.

Цена на АЗС "Авиас":

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А-95+ – 35,45 грн;

А-95 – 34,95 грн;

А-92 – 33,95 грн;

ДП – 34,00 грн.

Цена на АЗС "Укрнефть":

А-95+ – 35,50 грн;

А-95 – 35,00 грн;

А-92 – 34,00 грн;

ДП – 34,00 грн.

Цена на АЗС Shell:

А-95+ – 38,99 грн;

А-95 – 36,75 грн;

А-92 – 35,99 грн;

ГП – 36,06 грн.

Цена на АЗС KLO:

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А-95+ – 36,59 грн;

А-95 – 36,29 грн;

А-92 – 35,68 грн;

ДП – 35,59 грн

На других заправках ситуация следующая:

Ситуация на заправках 4 марта / Фото: auto.ria.com

Ограничение на АЗС

Сразу после начала широкомасштабного вторжения в Украину сети АЗС ОККО и WOG ввели ограничения на продажу бензина. Один автомобиль заправляли максимум 20 литрами горючего, из-за дефицита.

1 марта ОККО сообщили, что снимают ограничения на продажу бензина и отметили, что на заправках можно рассчитаться как наличными, так и картой.

Сеть WOG о снятии ограничений пока не сообщала.

"Сегодня" также писали, какие автоконцерны решили прекратить сотрудничество с государством-агрессором и рассказывали, какие авто в Украине и заправляют без очереди.