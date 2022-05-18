Цены уже не "киевские": где в Украине больше всего подешевела аренда квартир

Цены на аренду в Киеве упали, а в других регионах выросли / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за боевых действий и вынужденного переезда украинцы в полтора раза чаще ищут жилье для аренды. Однако, несмотря на высокий спрос цены, в том числе в Киеве, упали.

Аналитики OLX рассказали, где сейчас недвижимости больше, и как на нее изменилась цена.

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Больше всего квартир предлагают в Киевской области

Следовательно, Киевщина по количеству является лидером, и если до 23 февраля для аренды предлагали около 20 тыс. квартир, то сейчас их 40 тыс.

С начала военного положения количество квартир для аренды в Днепропетровской области выросла почти на 11%.

А вот в Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Хмельницкой и Черкасской областях выбор наоборот ухудшился. Кроме того, в этих регионах выросла и средняя цена аренды.

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Как изменились цены

"Если сравнивать цены на аренду сейчас и до 23 февраля, то в Киеве месячная плата за однокомнатную квартиру снизилась на 1 590 грн и составляет 7 945 грн, двухкомнатной – на 4 879 грн (11 198 грн), трехкомнатной – на 8 087 грн (16 426 грн)", – отмечают аналитики.

Легче всего сейчас найти квартиру в Дарницком районе. А вот самое дешевое жилье будет в Деснянском.

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Большое количество вынужденных переселенцев едет на запад, поэтому там из-за роста спроса повысились и цены. В Ивано-Франковске месячная аренда однокомнатной квартиры в мае стоит 8 776 грн, двухкомнатной – 11 702 грн, трехкомнатной – 17 553 грн.

В других городах цены на одно-, двух- и трехкомнатные квартиры сейчас таковы:

в Хмельницком – 6 000 грн в месяц, 8 000 грн и 12 000 грн соответственно;

в Черкассах – также 6 000 грн, 8 000 грн и 11 000 грн;

в Полтаве – 8 000 грн, 10 000 грн и 15 000 грн.

Уменьшать цены владельцы готовы индивидуально

Опрос арендодателей показал, что 60% потеряли жильцов за период военного положения, поэтому почти все они активно ищут новых, и готовы идти навстречу потенциальным жителям.

"Самая распространенная уступка от собственников квартир – это снижение стоимости аренды. Снизить цены готовы почти 49% респондентов. Из них почти половина уйдет на компромисс в 20-40%. Еще более 33% арендодателей готовы обсуждать условия аренды индивидуально и прислушиваться к личным потребностям арендатора" , – говорится в сообщении.

В то же время, 8% опрошенных сдают свое жилье бесплатно.

Что нужно знать о купле-продаже жилья во время войны

"Сегодня" объясняли, что теперь украинцы, желающие купить или продать недвижимость, могут обращаться к определенным нотариусам, список которых можно просмотреть на сайте Министерства юстиции. Это граждане, зарегистрированные на территории Украины и не запятнавшие репутацию недобросовестными действиями.

Список нотариусов постоянно дополняется. К тому же есть и другие ограничение на куплю-продажу жилья.

"Сегодня" также пообщались с экспертами и узнали, что наибольший спрос будет иметь недвижимость в западных и центральных областях.

Мы писали и о том, что уже почти в половине новых жилых комплексов по Украине возобновились продажи квартир. Лидерами являются три региона – Закарпатская, Ивано-Франковская и Черкасская области. Там уже продают квартиры в 92% новостроек. Читайте, как изменились цены на жилье в новостройках.