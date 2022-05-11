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Такого еще не было: цена аренды квартир в Киеве критически обвалилась

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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11 мая, 10:08
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Наряду с этим владельцы квартир пытаются всяческими способами хитрить
Стоимость аренды снизилась вдвое
Стоимость аренды снизилась вдвое / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По сравнению с довоенным уровнем, средняя стоимость аренды квартир в Киеве существенно снизилась, вместе с этим вдвое упал и спрос на такие предложения.

Об этом рассказывают специалисты профильного сервиса по аренде недвижимости Bird.

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Так, однокомнатную квартиру можно арендовать за 5 тыс. грн, а ее средняя стоимость составила 8 тыс. грн против ориентировочно 13 тыс. грн до 24 февраля.

Однако владельцы пытаются несколько хитрить, указывая в объявлениях предупреждения, что после войны цена будет выше.

"Появилось большое количество квартир, в которых цена указана на военный период. В описании таких объявлений указана более высокая цена после войны", — утверждают специалисты сервиса.

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Спрос на аренду квартир
Спрос на аренду квартир / Фото: скриншот

Стоимость аренды
Стоимость аренды / Фото: скриншот

Сколько стоит аренда квартир?

По данным OLX, снять квартиру в центре города можно ориентировочно до 8 тыс. грн. Все, конечно, зависит от качества ремонта и количества комнат. Буквально последние опубликованные объявления свидетельствуют, что, имея 10 тыс. грн в кармане, вы можете найти немало вариантов, подходящих именно под ваши запросы.

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Варианты квартир
Варианты квартир / Фото: olx.ua

Варианты квартир
Варианты квартир / Фото: olx.ua

Варианты квартир
Варианты квартир / Фото: olx.ua

Что будет с ценами на жилье

Как рассказал "Сегодня" президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины Юрий Пита, наибольший спрос будет иметь недвижимость в западных и центральных областях.

В городах, лежащих далеко от линии фронта в центре и на западе Украины, цены на жилье могут вырасти даже на 10% от довоенного уровня. Дело в том, что предложение там традиционно ограничено, а спрос в последнее время вырос. В то же время в таких городах, как Киев, Одесса и Днепр, цены могут снизиться на 30-40% от довоенного уровня, – прогнозирует Юрий Пита.

На рынке жилья в столице, по мнению эксперта, меньше опустятся цены в бюджетном сегменте, а вот квартиры с ценником от 50 тысяч долларов могут подешеветь больше.

Раньше мы рассказывали, нужно ли платить за придомовую территорию во время войны.

Также мы писали, сколько будет стоить месяц жизни в Буковеле.

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