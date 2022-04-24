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Цены на продукты будут расти еще пять лет — к чему готовиться украинцам

Ульяна Лебич
24 апреля, 13:08
Стоимость продуктов будет на высоком уровне, даже если война закончится завтра

/ Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Даже при условии, что боевые действия в Украине прекратятся, например, завтра, волна высоких цен продолжит свое существование в течение следующих 3-5 лет. Одной из основных причин такого является желание многих стран накапливать резервы.

Об этом рассказал министр агрополитики Николай Сольский в интервью "Экономической правде".

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