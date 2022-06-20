Цены на популярное топливо пошли вниз: где и чем можно дешево заправится

Цены на автогаз на заправках пошли вниз / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

За выходные цена на автогаз в Украине несколько опустилась и в среднем составляет 42,36 грн/л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

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Некоторые отдельные сети АЗС опустили цены более чем на гривну, это касается заправок "Нефтек" в Днепропетровской области (44,99 грн/л), но эта сеть все равно остается самой дорогой.

Кроме этого, сильно снизили цены "Авантаж" – до 39,97 грн/л и Motto – 42,99 грн/л. Самое дешевое топливо можно приобрести на АЗС UPG – ровно по 37 грн/л., а также на АЗС Rodnik – 39,99 грн/л.

Что происходит с ценами на бензин?

В тоже время, 20 июня цены на бензин на популярных АЗС ничуть не изменились. В среднем за литр А-95+ просят 51,56 грн, а за литр А-95 – 50,76 грн.

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Дизтопливо в среднем обойдется 56.58 грн/л. В целом ситуация на отдельных заправках выглядит так:

Цены на бензин 20 июня / Фото: скриншот

Когда закончится дефицит?

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков рассказал, что для преодоления бензинового кризиса Киеву нужно заключить больше долгосрочных контрактов с иностранными поставщиками топлива, чтобы наполнить рынок.

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Уже сейчас в страну ежедневно прибывает 230 бензовозов с горючим и полностью решить проблему дефицита получится к осени, а пока придется потерпеть.

"Сегодня" ранее писали, что будет с ценами на бензин после очередной российской атаки на украинский НПЗ и рассказывали, какие изменения наших водителей ждут в странах Евросоюза.