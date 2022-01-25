Цены на нефть могут достичь невиданных размеров: почему мировые аналитики уже переписывают прогнозы

Инвесторы прогнозируют цены на нефть до 150 долларов за баррель / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цена на нефть растет стремительными темпами. Буквально недавно она достигла своего семилетнего максимума. Аналитики уже переписывают свои прогнозы со 100 долл. за баррель до 150 долл.

Руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний в эксклюзивном комментарии "Сегодня" рассказал о причинах роста цен и будущем нефти.

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Среди причин следует выделить три основных:

напряженные отношения Украины и России;

протесты в Казахстане;

нападения йеменских повстанцев-хуситов на ОАЭ.

По словам эксперта, политическая почва слишком благоприятна для прогнозов, предусматривающих дальнейшее увеличение цен.

"Однако не стоит забывать — импульсы роста, к тому же с довольно высокой базы, часто чередуются с довольно глубокими коррекциями", – говорит эксперт.

Что подталкивает цены на нефть к росту

С одной стороны, фундаментально нефти помогает рост потребления, поскольку все больше стран смягчают или намерены смягчать вредные ограничения, по крайней мере, в сфере путешествий.

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Кроме того, ОПЕК+ продолжает наращивать добычу, а монетарные условия на финансовых рынках значительно ухудшаются, так как все больше центробанков в развитых экономиках настроены на усиление своей монетарной политики.

"В частности, не исключено, что США будут ужесточать монетарные условия более агрессивно, чем это ожидается на рынках. Такая ситуация создает негативные условия для биржевых цен на нефть, которые очень чувствительны к стимулам на рынках", — говорит Позний.

В целом, как утверждает эксперт, вокруг добычи нефти и газа сохраняется давление: банки не очень охотно финансируют "грязную" добычу.

"Не исключено, что власти будут стимулировать переход к "чистой" энергии, что снизит привлекательность нефти, как это было после 2011 года. Несмотря на успехи в нефти в последние месяцы, она имеет шансы сформировать свою вершину сейчас, в начале года, далее отправившись на коррекцию или застряв на 70- 90 долл." — прогнозирует эксперт.

Так что по словам Позния, прогнозы аналитиков, что нефть вырастет до невиданных размеров, могут так и остаться невыполнимыми.

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Впервые с 2014 года

18 января 2022 года цена на нефть побила все рекорды, начиная с октября 2014 года. Стоимость одного барреля на бирже была 88,12 дол.

Открылись торги на уровне 86,50 дол. за баррель, впоследствии цена достигла своего пика в 88,12 дол., минимум был на уровне 85,55 дол. за баррель.

Заметим, что цены на нефть в сентябре 2014 г., по данным Минфина, достигли своего пика в отметке 103,24 дол. за баррель. После этого начался спад, и уже 31 декабря того же года цена была на уровне 57,48 дол. В 2016-м этот показатель вообще упал ниже 28 дол. за баррель.

Напомним, черное золото за прошлый год подорожало более чем на 50%. Никакие прогнозы не оправдались. Цены на энергоносители били все рекорды, а иногда прыгали выше 80 долларов за баррель.

Ранее мы писали, что цены на топливо тоже растут с каждым днем, и разбирались, что влияет на это.