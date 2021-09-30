Цены на газ для украинцев и доплаты медикам – главное о деньгах СЕГОДНЯ

Кабмин назначил доплаты медикам, а в Украине вырастут цены на газ / Фото: Коллаж: Сегодня

С 1 октября для украинцев изменятся тарифы на газ, а Кабинет министров Украины выделил дополнительные 205 тыс. грн на доплаты медикам.

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости за 29 сентября.

Цена газа

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Цена газа при оформлении тарифа "Комфортный сезон" составит 7,96 грн за кубометр с НДС без стоимости распределения (доставки).



Самые низкие цены предложили: "Агросинтез Трейдинг" – 7,80 грн за кубометр, "Эвод Трейд КП Луцкводоканал" – 7,88 грн за кубометр, "Черкассыгаз Сбыт" и "Уманьгаз Сбыт" – 7,89 грн за кубометр, а также "Газоснабжающая компания" Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр.

Самые высокие ценники на газ – 13,5 грн за куб. м – установили Черновицкая областная энергоснабжающая компания, Житомирская областная энергоснабжающая компания и Херсонская областная энергоснабжающая компания.

Доплаты медикам

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Кабинет министров Украины выделил дополнительные доплаты медикам, которые борются с COVID-19.

До конца года, 31 декабря, медработникам выделят 204 960 тыс. грн. Из них 168 тыс. грн пойдет на зарплаты медикам. Остальное потратят на начисление доплат, до 215,5% зарплаты, для 4615 работников.

"Это насущная необходимость, учитывая высокую загруженность на лабораторные центры, которые сейчас работают практически круглосуточно", – написал в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Отопительный сезон

В Украине техническая готовность к старту отопительного сезона в регионах составляет 99%.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев во время заседания Кабинета министров отметил, что правительство создало все необходимые предпосылки для своевременного и бесперебойного отопительного сезона, и обратился к руководителям на местах с просьбой максимально контролировать ситуацию в регионах.

"По информации органов местного самоуправления, по состоянию на конец сентября мы идем четко по плану. Техническая готовность объектов составляет около 99%", – отчитался министр.

Запрет на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси

Украина продолжает на месяц запрет импортировать электроэнергию из Российской Федерации и Республики Беларусь. Предыдущий запрет действовал до 1 октября 2021 года.

По данным оператора системы передачи Укрэнерго, такое ограничение на импорт не создает опасности для функционирования украинской энергосистемы.

Напомним, что с 1 октября 2021 года 80% домохозяйств будут платить за электроэнергию меньше. Кабмин принял решение, которым устанавливает тариф 1,44 грн за киловатт-час для тех, кто потребляет до 250 киловатт-часов в месяц. Остальные будут платить по-прежнему – 1,68 грн. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко.

По словам министра, платить меньше будет подавляющее большинство населения Украины, ведь в основном домохозяйства потребляют не так много электричества.