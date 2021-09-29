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Газовый контракт с Россией и средняя зарплата украинцев – главное о деньгах СЕГОДНЯ

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Деньги"
29 сентября, 06:10
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Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости за 28 сентября
Венгрия подписала газовый контракт с Россией, а в украинцев выросла зарплата
Венгрия подписала газовый контракт с Россией, а в украинцев выросла зарплата / Фото: Коллаж: Сегодня

Венгрия вызывает посла Украины для объяснений из-за критики украинского МИД газового контракта между Венгрией и "Газпромом" в обход Украины, а в украинцев за последние 12 месяцев (по сравнению с августом 2020 года) размер средней номинальной заработной платы увеличился на 22,3%.

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости за 28 сентября.

Газовый контракт с Россией

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Венгрия и Россия подписали газовый контракт.

  1. Ежегодно в течение пятнадцати лет в центрально-европейскую страну будут поступать 4,5 млрд кубометров голубого топлива через "Турецкий поток" и газопроводы Юго-Восточной Европы. Условия контракта могут быть скорректированы спустя 10 лет. Решение вступит в силу с 1 октября;
  2. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что энергетические потребности Венгрии можно самым надежным образом обеспечить с помощью долгосрочного контракта с "Газпромом". Он добавил, что это вопрос экономики и национальной безопасности, а не политики;
  3. Украинские дипломаты заявили, что разочарованы такой сделкой.

Венгрия вызывает посла Украины для объяснений из-за критики украинского МИД газового контракта между Венгрией и "Газпромом" в обход Украины.

Украина вызвала посла Венгрии

МИД Украины аналогично пригласил посла Венгрии в Киев, чтобы донести свою принципиальную позицию о газовом контракте.

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Речь идет о такой позиции:

  • транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность государства и энергетическую безопасность Европы;
  • новое соглашение Венгрии с "Газпромом" наносит серьезный удар украинско-венгерским отношениям.

Зарплата украинцев

Средняя заработная плата украинцев в августе 2021 года составила 13 997 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (6000 грн).

Наибольшая средняя номинальная зарплата за август 2021 года по сферах деятельности:

  • информации и телекоммуникации – в среднем 24 813 грн (на 25,1% больше, чем за август 2020 года);
  • финансовая и страховая деятельности – 23 537 грн, на 19,5% больше;
  • государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование (21 207 грн, на 26,2% больше).
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Наименьшие средние номинальные зарплаты за август 2021 года были в сферах временного размещения и организации питания – 9788 грн, на 57,3% больше, чем за август 2020 года; образования – 10 473 грн, на 27,4% больше; здравоохранения и предоставления социальной помощи – 10 898 грн, на 28,4% больше.

12 млрд гривен на субсидии для украинцев

Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что в Украине на программу субсидий будет выделено еще 12,1 млрд грн.

"Мы всегда в правительстве говорили, что после завершения отопительного сезона мы анализируем потребление коммунальных услуг, тарифы, доходы людей и определяемся, какой ресурс нужен в поддержку людей. В этом году мы обратились, уже есть законопроект, и будет выделено на программу субсидий 12, 1 млрд грн. Этих средств будет достаточно, чтобы пройти часть отопительного сезона 2021 года, а также заложено финансирование на январь, так как это переходный период, необходимо, чтобы были средства для людей", – сказала Лазебная.

По ее словам, в проект госбюджета на 2022 заложено более 38 млрд гривен на субсидии. По мнению министра, при нынешних тарифах и объемах потребления этих средств достаточно.

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