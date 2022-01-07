Цены на доставку взлетят? Чего ждать украинцам после запуска авиакомпании "Новой почты"

Куда будет летать Supernova Airline / Фото: Коллаж: Сегодня
Авиакомпания "Новой почты" Supernova Airline будет выполнять международную доставку в разные страны. На сегодняшний день определено три направления – США, Китай и Европа.
Об этом в интервью "Сегодня" рассказал СЕО "Новой почты Глобал" Юрий Беневитский.
По его словам, это не должно отразится на цене доставки, но зато точно сократит сроки доставки.
"Если мы пообещаем доставку в 4 дня, значит это будет 4 дня. Если мы сейчас обещаем доставить от 8 дней, то получается от 4 до 8 дней. А мы хотим доставлять до 5 дней", – поделился планами Беневитский.
СЕО "Новой почты Глобал" рассказал, что собственная авиакомпания – это потребность компании, чтобы полностью контролировать цепочку авиадоставки.
Беневитский также заявил, что из-за карантина стоимость авиадоставки в некоторых компаниях выросла, а кое-где расходы удалось оптимизировать.
Так, до локдауна стоимость авиадоставки 1 килограмма груза составляла 3−4 долл., а во время локдауна доходила до 10−12 долл.
"Новая почта" меняет тарифы
В 2022 году "Новая почта" будет осуществлять доставку по новым тарифам. Также появится новая услуга – доставка документов, вместе с конвертом она будет стоить 40 грн.
С 1 апреля 2022 года стоимость доставки почтоматами вырастет с 35 грн до 45, а если вы отказываетесь от посылке в отделении, придется заплатить 15 грн.
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