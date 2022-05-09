Цены на бензин взлетят вверх? Шмыгаль рассказал о ситуации с горючим в Украине

Что будет с кризисом горючего / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Дефицит горючего в Украине испытали жители всех регионов. Цены на бензин выросли, АЗС ввели ограничения на его продажу, но не на всех заправках горючее есть в наличии.

О том, почему в Украине возник бензиновый кризис, и как с этим будет бороться власть, премьер-министр Денис Шмигаль рассказал в интервью РБК-Украина.

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Почему возник дефицит и как сейчас поставляют горючее

Во-первых, россияне уничтожили Кременчугский НПЗ, гарантировавший поставки бензина в восточные и центральные регионы страны.

Во-вторых, логистика очень изменилась, и теперь единственный способ поставлять топливо через западную границу из европейских портов.

"Понятно, что влияние россиян и разрушение нашего Кременчугского НПЗ, а также всех баз, где был соответствующий запас горючего, привело к прерыванию логистической цепочки, соответственно, к одно-двухнедельному дефициту. Это естественные вещи в условиях войны, когда разбомбили имеющиеся запасы, поэтому есть дефицит", – объяснил Шмигаль.

Он добавил, что сейчас власти работают над тем, чтобы горючее поставляли в те точки, где есть наибольшее напряжение и люди испытывают его недостаток. В Министерстве экономики обещают, что ситуация исправится уже очень скоро.

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Кроме того, из-за того, что логистика очень изменилась, усложнилась и подорожала, рост цен почувствовали и потребители.

Что будет с ценами на бензин

"Сейчас мы ведем переговоры, формула определения максимальной торговой наценки для трейдеров остается, мы очень внимательно смотрим сколько стоит доставка. Несколько гривен может быть разница в цене, но дефицит будет перекрываться", – отметил Шмигаль.

Премьер-министр отметил, что государство и дальше будет контролировать цены на рынке, чтобы никто не смог зарабатывать на войне.

"Пока мы оставляем контроль для того, чтобы сделать невозможным какие-либо заговоры и злоупотребления, зарабатывание на войне. У нас нет госрегулирования, у нас есть регулирование наценки, и мы контролируем формулу, то есть мы контролируем наценку на себестоимость, чтобы не было злоупотребления от поставщиков", – добавил он.

При этом Шмигаль подчеркнул, что во время войны могут быть форс-мажоры, и это, в частности, касается и бензинового кризиса. Поэтому украинцам нужно быть к этому готовыми и не паниковать.

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АЗС позволили повысить цены на горючее

Раньше мы рассказывали, что в Министерстве экономики ввели очередные изменения во время бензинового кризиса.

Теперь средняя цена литра бензина составляет 31,19 грн, а дизельного горючего – 35,63 грн. Это значит, что с учетом торговой наценки АЗС могут продавать бензин по 37,69 грн/л, а дизель – по 42,63 грн/л.

Ранее Минэкономики уже поднимало размер торговой наценки на горючее, чтобы снизить его дефицит.

"Сегодня" также писали, что АЗС вводят свои ограничения на продажу горючего. В частности, сеть АЗС WOG обновила лимиты продажи бензина для украинцев. Сколько теперь водители могут купить горючего, читайте здесь.

Мы объясняли и то, как обманывают украинцев во время кризиса с горючим.