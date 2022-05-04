Цены на бензин в Украине растут: какие расценки на заправках Shell, OKKO, WOG и UPG

Сравнваем цены на разных АЗС в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Ситуация с топливом в Украине остается сложной, дефицит ощущается во многих областях. Хотя в Верховной Раде уверяют, что через несколько дней с этой проблемой удастся разобраться.

Редакция "Сегодня" промониторила цены на бензин, дизель и автогаз на AutoRia и предлагает узнать, за сколько сбывают горючее на разных АЗС в Украине.

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Shell

В сети транснациональной корпорации Royal Dutch Shell сбывают бензин и дизельное топливо. В среднем голландцы продают горючее за 36-40 грн/л.

Бензин А-95 оценивают на уровне 36,04 грн/л, А-92 можно приобрести по цене 36 грн/л, а дизель – за 40,65 грн/л. За последние два дня ДТ подорожало на две гривни за литр, а бензин – на 2,04 грн/литр.

OKKO

В сети OKKO представлены все популярные виды горючего в Украине. Обычный А-95 продают по 36,04 грн/л, а бензин А-95+ можно приобрести по 37,84 грн/л.

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Литр А-92 сбывают по 36 грн, дизельное топливо оценивают на уровне 40,65 грн/л. Автогаз оценивают по 30,98 грн/л. Бензин и дизель с начала мая подорожали в среднем на две гривни за литр.

UPG

В этой сети АЗС продают бензин А-95 по 36 грн/литр. Водители могут приобрести литр А-92 за ту же цену. Автогаз оценивают на уровне 30 грн/л, а дизельное топливо сбывают по 40,6 грн/л.

WOG

В этой сети заправок можно приобрести бензин А-95 по цене 36,04 грн/л. Продают дизель по рыночной цене 40,65 грн/л. Автогаз сбывают на уровне 30,97 грн/л.

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Как и на других АЗС, на WOG цены подскочили, в среднем на две гривни с начала месяца.

БРСМ-Нефть

По имеющейся информации, на БРСМ-Нефть по состоянию на 4 мая можно купить только дизель. Литр ДТ сбывают по цене 42,68 грн/л – это тоже почти на 2 грн дороже, чем несколько дней назад.

KLO

Несколько больший ассортимент в сети KLO. Самая низкая цена здесь на автогаз – 31,47 грн/л. Бензин А-92 оценивают на уровне 36 грн/л, немного дороже стоит А-95 – 36,04 грн/л. Дизельное топливо сбывают по 40,65 грн/литр.

Цена на автогаз здесь остается стабильной с начала апреля, хоть и немного выше, чем на других АЗС. В последний раз стоимость популярного вида горючего поднимали 23 апреля, тогда же она зафиксировалась на уровне 31,47 грн/л.

Укрнафта

На заправках Укрнафта можно купить А-95 по цене 36,04 грн/л. Литр А-92 стоит 35,04 грн, а литр дизеля – 40,65 грн.

Ценовое предложение, как и повсюду на рынке, поднялось на несколько гривен за последние пару дней, учитывая сложную ситуацию с топливом в Украине.

Средние цены

Статистика указывает, что ценовое предложение на рынке колеблется. Некоторые виды горючего в отдельных сетях дорожают, где-то дешевеют.

В частности, в среднем, снизилась стоимость А-95+ на 4 коп. – теперь его продают по 37,84 грн/л. на 12 коп. подешевел А-92, литр которого сбывают по средней цене 35,3 грн. Подешевел на 24 коп. автогаз, средняя цена на которую составляет 30,71 грн/л.

В то же время немного дороже сбывают А-95, литр которого продается за 36,22 грн в среднем, что на 13 коп. больше, чем раньше. На 9 коп. подскочила средняя стоимость дизеля, который теперь оценивается по 40,76 грн/л.

Цены на АЗС 4 мая / Фото: auto.ria.com

Дефицит топлива

В конце апреля правительство повысило предельные торговые надбавки, что сразу повлекло за собой поднятие цен на топливо в сетях АЗС. Больше всего почувствовали подорожание клиенты сетей WOG, ОККО и "Укрнафта".

Учитывая нехватку горючего, сети заправок ввели ограничения на объем, который может быть продан в одни руки. До 10 литров продают клиентам WOG при наличии их карты лояльности PRIDE.

Водители могут получить до 10 литров топлива PULLS 95 и PULLS Diesel на ОККО, если имеют карту Fishka. Если такой карты нет, то продают максимум пять литров топлива. Таким образом, пытаются приберечь бензин и дизель для защитников, медиков и служб критической инфраструктуры.

Директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн отметил, что на фоне бензинового кризиса появились новые виды мошенничества Одна из наиболее распространенных схем – покупка талонов из рук, которые оказываются недействительными.

Еще одна проблема – смешивание топлива. Она существовала и раньше, поскольку некоторые люди пытались обойти налоги. Однако теперь качество такого топлива ухудшилось, потому что нет необходимых компонентов.

Раньше мы рассказывали, как в Украине постараются избежать дефицита топлива – Министерство энергетики уже ведет переговоры с европейскими партнерами. Для украинских водителей также временно отменили один из штрафов.