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Пришел конец дефициту? Что будет с ценами на бензин через несколько дней

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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4 мая, 09:50
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В Верховной Раде Украины заявили, что дефицит горючего завершится уже через несколько дней, а также рассказали, что будет с ценами
Бензиновый кризис в Украине завершится очень скоро
Бензиновый кризис в Украине завершится очень скоро / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Дефицит горючего в Украине возник из-за последствий войны Российской Федерации против нашего государства. Кроме нехватки бензина, украинцы почувствовали на себе и рост цен на него. Цены на бензин резко выросли и после того, как Кабмин повысил уровень предельных торговых надбавок.

В то же время первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко заявил, что дефицита топлива в Украине не будет уже через несколько дней. Об этом сообщается на официальном портале ВР.

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Как завершится бензиновый кризис

По словам Корниенко, дефицита не будет уж очень скоро, и у всех будет возможность покупать топливо. Однако цены будут другие.

"Мы много работаем с правительством и все видели решение, которое позволило перезапустить процесс по дефициту топлива. В частности, мы освободили от таможенных пошлин большинство групп товаров, смогли дать такие условия, что часть бизнеса может работать фактически на едином налоге в 2%", – отметил первый вицеспикер парламента.

Такая налоговая и таможенная реформа была введена в начале военного положения. Как отметил Корниенко, она хоть и не подходит крупному бизнесу, однако перейти на нее большинству бизнеса будет легко.

Дефицит топлива

Из-за агрессии РФ образовался чрезвычайный дефицит горючего. Поэтому такие АЗС, как ОККО и WOG, будут продавать горючее с определенными лимитами.

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В сети WOG теперь будут заливать только 10 литров бензина в одно авто в сутки и еще с определенным условием. 10 литров можно получить только при наличии карты лояльности PRIDE.

А на ОККО ввели другие правила. Клиенты, которые имеют карточку Fishka, могут заправляться горючим PULLS 95 и PULLS Diesel от 10 л в одно авто, а те, у кого карты нет, получат максимум 5 литров горючего.

Эта вынужденная мера обеспечит приоритетную заправку автомобильных защитников, медиков и служб критической инфраструктуры.

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Мы также рассказывали, как обманывают украинцев во время топливного кризиса. Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн рассказал о наиболее распространенных схемах мошенников.

"Сегодня" рассказывали и о том, какой способ придумали в Министерстве энергетики для избежания дефицита горючего.

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