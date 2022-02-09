Цены на бензин не остановятся: что будет с рынком топлива дальше

Что происходит на рынке топлива / Фото: Дарья Цисарук, Коллаж: Сегодня

С начала года горючее на украинских заправках подорожало в среднем на 2,5-3 гривны за литр. Такой рост цен происходит, несмотря на то, что правительство ввело государственное регулирование.

О том, почему топливо так стремительно дорожает и стоит ли ожидать понижения цен, рассказали эксперты "Укринформа".

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Итак, цены на топливо летят вверх еще с 2021 года, тогда горючее прибавило в стоимости от 22 до 50% (в зависимости от вида).

По мнению директора консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, причинами являются подорожание нефти и изменение курса национальной валюты.

По словам эксперта, это не последний этап подорожания топлива и в первой половине февраля цена вырастет еще минимум на 2 гривны.

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"Все будет зависеть от уровня напряжения с РФ. Она не только на нас влияет, тянет падение курса гривны, но и держит в напряжении весь мир, компании, мировых потребителей. Те опасаются, что если у нас будет горячая фаза, это вызовет дефицит на глобальном рынке", – говорит Куюн.

Он подчеркнул, что в случае положительной развязки ситуации топливный рынок может развернуться в сторону удешевления.

С ним согласен и глава Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дяченко. Эксперт говорит, что Украина импортирует почти все топливо, и его цена четко зависит от курса.

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Государственное регулирование цен мешает?

Несмотря на то, что государственное регулирование цен призвано сдержать их рост, президент ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук считает, что это является еще одной причиной удорожания.

"Минэкономики устанавливает предельные цены премиальным сетям. А от "премиальных" сетей уже отталкивается и все остальное. Что вместе и создает эффект тотального удорожания", – говорит Косянчук.

Также, добавляет эксперт, ценообразование зависит и от инфляционных ожиданий.

Включилась геополитика

На днях Беларусь закрыла железнодорожный транзит в Украину нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений из Литвы.

По мнению экспертов, это может отразиться на ценах и углубить зависимость Украины от импорта из Беларуси и РФ. Однако здесь знатоки рынка более оптимистичны и уверены, что украинский рынок сможет оперативно заместить эти объемы горючего.

Чего ждать от цен?

Леонид Косянчук считает, что цены будут зависеть от ситуации на внешнем рынке, а Украине остается констатировать и реагировать на проблемы.

По его мнению, настоящий коллапс можно ожидать в том случае, если будет реализована идея с запретом нефтепродуктов из Беларуси.

Сергей Куюн уверен, что государство вполне способно изменить ситуацию на рынке топлива и поддерживает введение государственного регулирования цен.

"Цена на горючее очень прозрачна. Сейчас она регулируется правительством, поэтому здесь вообще ни о каких спекуляциях нельзя говорить. Поэтому возможно только снижение налоговой составляющей. Иначе нужно только ждать, когда упадет цена на нефть, или "просядет" доллар, составляющий ценовую формулу на нашем рынке, – отмечает Куюн.

А глава Бюро комплексного анализа и прогнозов Сергей Дяченко советует не ждать докризисного уровня цен, ведь туда они больше не вернутся.

Сколько будем платить за горючее в феврале

К началу февраля в Украине объявили среднюю стоимость бензина в размере 30,84 грн/литр, а дизельного горючего – 28,3 грн. Из этих показателей и будут вычислять предельную цену реализации горючего на АЗС.

При учете предельной торговой наценки "обычный" бензин должен стоить 35,84 грн за литр , а дизтопливо – 35,3 грн/л.

"Сегодня" также писали, что цена на нефть побила все рекорды и рассказывали, что в Украине ввели новый налог на авто.