Цены на автогаз откатились за очередную отметку – что происходит на АЗС

Цены на автогаз в Украине продолжают снижаться / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
За выходные средняя цена на автогаз на украинских АЗС снизилась на 0,52 грн/л – до 36,61 грн/л.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынка Консалтинговой группы "А-95", пишет Enkorr.
Итак, на популярных станциях WOG автогаз подешевел на 1 грн/л 35,98 грн/л. Такое же снижение цены было и в сети SOCAR, там за литр этого горючего просят 36,98 грн/л.
В сети UPG автогаз подешевел на 1,5 грн/л до 35 грн/л, а на АЗС "Укргаздобыча" – на 2,00 грн/л до 36,00 грн/л.
На 1 грн/л снизили цены:
- Родник;
- "Авантаж 7";
- KLO;
- "Катрал";
- Манго.
А что происходит, на других заправках и каким было изменение цены, хорошо видно здесь:
Опасность на заправках
Во время бушующего в стране бензинового кризиса мошенники придумали очередную схему обмана украинцев на покупке дефицитного топлива.
В сети появился клон официального онлайн-магазина WOG и чтобы вызвать у украинцев доверие, преступники даже добавили туда ссылку на официальный сайт сети АЗК WOG и Центр поддержки клиентов.
Из-за этого ресурса мошенники воруют деньги и персональные данные клиентов с помощью фишинга.
В WOG призвали покупать талоны и карты для горючего исключительно через официальные представительства компании, вообще не покупать из рук и не обращаться к посторонним посредникам.
"Сегодня" ранее писали, что будет с бензиновым кризисом в августе и рассказывали, как изменится процедура получения прав в украинских автошколах уже в конце июля.