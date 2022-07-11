Ціни на автогаз відкотилися за чергову позначку – що відбувається на АЗС

Ціни на автогаз в Україні продовжують знижуватись / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні
За вихідні середня ціна на автогаз на українських АЗС знизилася на 0,52 грн/л – до 36,61 грн/л.
Про це свідчать дані моніторингу ринку Консалтингової групи "А-95", пише Enkorr.
Отже, на популярних станціях WOG автогаз здешевшав на 1 грн/л, до 35,98 грн/л. Таке ж зниження ціни було і у мережі SOCAR, там за літр цього пального просять 36,98 грн/л.
У мережі UPG автогаз здешевшав на 1,5 грн/л, до 35 грн/л, а на АЗС "Укргазвидобування" — на 2,00 грн/л, до 36,00 грн/л.
На 1 грн/л знизили ціни:
- Rodnik;
- "Авантаж 7";
- KLO;
- "Катрал";
- Mango.
А що відбувається, на інших заправках і якою була зміна ціни, добре видно тут:
Небезпека на заправках
Під час бензинової кризи, яка бушує в країні, шахраї вигадали чергову схему обману українців на купівлі дефіцитного пального.
У мережі з'явився клон офіційного онлайн-магазину WOG і щоб викликати в українців довіру, злочинці навіть додали туди посилання на офіційний сайт мережі АЗК WOG та Центр підтримки клієнтів.
Через цей ресурс шахраї крадуть гроші та персональні дані клієнтів за допомогою фішингу.
У WOG закликали купувати талони і картки для пального виключно через офіційні представництва компанії, взагалі не купувати з рук і не звертатися до сторонніх посередників.
"Сьогодні" раніше писали, що буде з бензиновою кризою у серпні і розповідали, як зміниться процедура отримання прав в українських автошколах вже наприкінці липня.