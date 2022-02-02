Цены летят в пропасть: годовая инфляция в еврозоне установила исторический рекорд

Инфляция в еврозоне набирает обороты

Годовая инфляция в еврозоне по итогам первого месяца 2022 года, по предварительной оценке, составила 5,1%. Это максимальный показатель за всю историю наблюдений.

Об этом сообщает Статистическое управление Европейского союза.

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Потребительские цены росли из-за цен на энергоносители (+28,6% против роста 25,9% в декабре). Рост цен на продукты питания, алкоголь и табачные изделия составил 3,6% (3,2% в декабре), услуги подорожали на 2,4%, а несырьевые промышленные товары стали дороже на 2,3% (2,9% в декабре).

Наибольшая годовая инфляция была зафиксирована в таких странах Евросоюза:

Литва — 12,2%;

Эстония — 11,7%;

Словакия и Бельгия — 8,5%.

При этом рост потребительских цен был малоощутимым в таких государствах, как:

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Мальта — 3,8%;

Финляндия и Португалия — 3,4%;

Франция — 3,3%.

А что в Украине?

Наша страна тоже столкнулась с инфляционными опасностями из-за подорожания энергоносителей. Так, 2021 год Украина закончила с инфляцией в 10%, хотя в макропрогнозе утверждали всего 7,3%.

Больше всего подорожало:

подсолнечное масло – 38,8%;

сахар – 28,3%;

яйца – 19%;

хлеб – 18,7%.

Подешевела для украинцев только одна категория продуктов – фрукты. Цена упала на 10,2%.

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Ранее мы писали, что в 2021 году Украина достигла наивысшего долларового ВВП и рассказывали, цены на какой товар может изменить введение нового налога.