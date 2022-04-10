Британцы упростили правила для украинцев – как беженцам воспользоваться системой Wise

Украинцы за границей могут оформить карту Wise / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, Wise

Украинцы, вынужденно выехавшие за границу из-за вторжения России, могут воспользоваться европейской системой денежных переводов Wise.

Как сообщили на официальном сайте британской компании, беженцы из Украины могут хранить деньги, пополнять счета и производить расчеты.

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Карточку оформить могут и оставшиеся в родной стране украинцы. Счета можно открыть для евро, британских фунтов, долларов и более чем на 50 других валютах.

Доступно также оформление универсальной дебетовой карты, позволяющей оплату во всех перечисленных валютах.

Как стать пользователем Wise

Чтобы получить дебетовую карту, необходимо открыть аккаунт Wise. Для этого нужно находиться в одной из стран, где компания предоставляет услуги, подтвердит свое лицо и пополнит счет в банке, а также указать адрес в Европе, куда доставят физическую карту.

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Для регистрации украинцы могут использовать удостоверение беженца или лица, получившего временную защиту. После этого начать регистрацию:

скачать Wise на мобильное устройство или зайти на сайт компании;

выбрать функцию регистрации;

ввести электронную почту и придумать пароль;

указать личную информацию – имя и фамилию, дату рождения, адрес пребывания в ЕС, номер телефона.

Активация и заказ карты

После завершения регистрации учетную запись можно активировать на домашней странице. Чтобы это сделать, нужно пополнить свой счет Wise на 20 фунтов стерлингов (765,8 грн) или в эквиваленте.

Если у пользователя есть другая банковская карта, деньги можно перевести с украинского счета – дебетового или кредитного. В противном случае доступны переводы по реквизитам через SWIFT в фунтах стерлингов, но тогда ждать активации карты придется до пяти дней или дольше.

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Активация доступна при расчете картой в магазине или при снятии денег с нее в банкомате. Можно подключить карту к системе Google Pay или Apple Pay.

После успешной активации аккаунта Wise доступен заказ физической карты. Сделать это можно на сайте компании или в приложении. Следует указать адрес, куда его доставить, и уплатить шесть евро (191,94 грн). Деньги можно списать с только что созданного счета в системе.

Финансовые вопросы из-за войны

Внутренне перемещенные лица в Украине могут получить социальную помощь от государства. Начисление производят на карту ПриватБанка. Взрослым насчитывают по 2000 грн пособия на проживание и еще по 3000 грн на каждого ребенка.

Для получения денег нужно зарегистрироваться в органах соцзащиты или ЦНАП или "Дії" как вынужденный переселенец и стать на учет. После получения документа снова подать заявление на получение пособия и счета, куда предоставлять выплаты.

Во время войны клиенты банков сталкиваются и с разными проблемами. Достаточно тяжело переход на новейшие технологии дается пенсионерам, которые не могут снять деньги в закрывающихся отделениях и вынуждены учиться рассчитываться карточкой.

Украинцы за границей также жаловались на ряд проблем:

замораживание крупных сумм;

лимиты по снятию денег;

запрет операций с криптовалютой;

незакрытые кредиты;

прекращение информирования по SMS.

В то же время эксперты отмечают, что украинские банки с кризисной ситуацией справляются хорошо. Банковская система работает, доступны расчеты онлайн, сократили комиссионные сборы и т.д.

Раньше мы рассказывали, что Mastercard заблокировала доступ российским банкам. А для украинцев за границей стала доступна новая услуга от Monobank.