Боятся отключения карточек? В России паника и километровые очереди у банкоматов

Что происходит в Москве на фоне войны с Украиной / Фото: Коллаж: Сегодня

В Москве и других российских городах началась паника из-за новостей об отключении некоторых банков РФ от SWIFT. В банкоматы очередь собирается с 5 утра, люди пытаются снять деньги.

Об этом пишут пользователи в Twitter.

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Что происходит?

SWIFT заявила о готовности отключить некоторые российские банки от своей системы по решению ЕС и США.

Сообщается, что страна не будет отключена полностью, поскольку об этом так и не смогли договориться мировые лидеры.

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В совместном решении отмечается, что только "отдельные российские банки будут удалены из системы SWIFT".

"Это обеспечит отсоединение от международной финансовой системы, и это помешает их способности действовать глобально", – говорится в документе.

Что дает отключение от SWIFT?

Если страну отключают от SWIFT – это означает фактически полную ее изоляцию от остального финансового мира.

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Невозможно будет рассчитаться картой, которая привязана к иностранным платежным системам, таким как Visa и MasterCard, а также осуществлять международные денежные переводы.

Например, если компания закупает импортные товары через отключенный от SWIFT банк, она теряет такую возможность.

"Сегодня" также писали, что будет с активами Центробанка, и рассказывали, какая страна готовит заморозку активов "Газпрома".