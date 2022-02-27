Бояться відключення карток? У Росії паніка та кілометрові черги біля банкоматів

Що відбувається у Москві на тлі війни з Україною / Фото: Колаж: Сьогодні

У Москві та інших російських містах почалася паніка через новини про відключення деяких банків РФ від SWIFT. Біля банкоматів черга збирається з 5 ранку, люди намагаються зняти гроші.

Про це пишуть користувачі у Twitter.

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Що відбувається?

SWIFT заявила про готовність відключити деякі російські банки від своєї системи за рішенням ЄС та США.

Повідомляється, що країна не буде повністю відключена, оскільки про це так і не змогли домовитись світові лідери.

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У спільному рішенні зазначається, що лише "окремі російські банки будуть видалені із системи SWIFT".

"Це забезпечить від'єднання від міжнародної фінансової системи, і це завадить їх здатності діяти глобально", – йдеться у документі.

Що дає відключення від SWIFT?

Якщо країну відключають від SWIFT – це означає фактично повну її ізоляцію від решти фінансового світу.

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Неможливо буде розрахуватися карткою, яка прив'язана до іноземних платіжних систем, таких як Visa та MasterCard, а також здійснювати міжнародні грошові перекази.

Наприклад, якщо компанія закуповує імпортні товари через відключений від SWIFT банк, вона втрачає таку можливість.

"Сьогодні" також писали, що буде з активами Центробанку, і розповідали, яка країна готує заморожування активів "Газпрому".