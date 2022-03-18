Бизнес с врагом: сколько россиян и белорусов зарабатывают в Украине

Как россияне и белорусы зарабатывают в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, большинство мировых компаний отказались сотрудничать с агрессором. Так как в войне РФ помогает Беларусь, санкции и ограничения затронули и ее. Изолировались от российского и белорусского рынка и украинские компании.

Однако, сколько компаний в Украине имеют российских и белорусских владельцев? И сколько они зарабатывают на украинском рынке?

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Специальный сервис "Опендатабот" недавно проверил данные из Единого государственного реестра и подсчитал количество активных компаний, среди собственников, учредителей или конечных бенефициаров которых есть хотя бы один гражданин или резидент Российской Федерации или Республики Беларусь.

Следовательно по состоянию на 24 февраля таких компаний в Украине было 16 896. Чем они занимаются? Предлагаем сборник из десяти таких бизнесов, имеющих наибольший доход.

Фармацевтическая компания

Возглавляет список таких компаний ООО "ВЕНТА. ЛТД". Она занимается дистрибуцией лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения. На сайте компании отмечается, что она сотрудничает с более чем 546 поставщиками, из них – более 200 зарубежных и более 300 украинских производителей фармацевтической продукции.

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Также на сайте говорится, что "ВЕНТА. ЛТД" входит в тройку крупнейших дистрибьюторов Украины.

Согласно финансовой отчетности за 2020 год эта компания имеет доход в 13 191 078 000 грн. Ее чистая прибыль – 78 558 000 грн. А еще у нее владельцы из РФ.

Парфюмерно-косметическая сеть

Следующей по количеству дохода, а именно 3 382 256 000 грн, есть "БРОКАРД-УКРАИНА". Ее чистая прибыль – 30 389 000 грн. О мощностях компании в пресс-службе говорят так:

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"Брокард-Украина" – оператор парфюмерно-косметического рынка Украины в сегменте luxury. В Компании 99 магазинов в 26 городах Украины под брендами BROCARD, Kiehl's и М.А.С, интернет-магазин BROCARD.UA, 1700 сотрудников и более 1,6 млн. постоянных клиентов".

Компания на 100% принадлежит Indenon Holdings Limited. А бенефициарным владельцем является гражданка России Володина Татьяна Владимировна.

"Крюковский вагоностроительный завод"

Завод также имеет русский след. "КВСЗ" есть одним из крупнейших и старейших машиностроительных предприятий в Украине, среди продуктов производства – вагоны для Киевского метрополитена.

Финансовая отчетность за 2020 год показывает, что доход компании составляет 3 337 075 000 грн , а чистая прибыль – 71 809 000 грн.

А также данные указывают на то, что бенефициарным владельцем является Гамзалов Станислав Джахпарович, зарегистрированный в РФ, в городе Москва, ул. Академика Волгина.

Туристический оператор

Недалеко по количеству дохода отошла ООО "ТТИК", которая на 2020 год имеет 3 061 620 000 грн дохода. С чистой прибылью у компании проблемы, ведь она ушла в минус (-732 198 000 грн), а также у нее есть налоговый долг.

А вот бенефициарным владельцем снова является россиянин. Это Морозов Евгений Николаевич, который также зарегистрирован в Москве.

"Кривой Рог Цемент"

ЧАО "КРЦ", как говорится на официальном сайте, лидер по производству высококачественных строительных материалов. Есть три направления бизнеса: цемент, бетоны и гранитный щебень, а также владельца из РФ.

По финансовой отчетности 2020 года ее доход составляет 2 507 921 000 грн, но прибыли у компании нет. В графе "чистая прибыль" стоит -696,021 млн грн.

"Опендатабот" о бенефициарном владельце пишет так: "BICYLER LIMITED, Шестак Иван Николаевич, Россия, Венгрия, 1221, город Будапешт, улица Педелус, дом 54".

Еще компании с российскими владельцами

Далее рейтинг компаний с российскими собственниками по количеству доходов таков:

ООО "ФРИ-СИСТЕМ", занимается торговлей химическими продуктами, доход – 2 296 346 000 млн грн;

ООО "НИССАН МОТОР УКРАИНА" (торговля автомобилями и легковыми автотранспортными средствами), 2 264 069 000 грн;

ООО "ЕРМАК ГОЛД", производит полуфабрикаты – пельмени, хинкали, котлеты и т.д., 2 070 861 000 грн;

ООО "ЮПИТЕР 9 АГРОСЕРВИС", официальный дилер мировых производителей сельхозтехники и дополнительного оборудования, 1 652 969 000 грн;

ООО "ОРИМИ УКРАИНА", занимается производством чая и кофе, 1 545 799 000 грн. Есть владельцы не только из России, но и из Беларуси.

Из 20 компаний с наибольшей прибылью владельца из Беларуси есть еще и компания, занимающаяся торговлей химических продуктов – ООО "АВГУСТ-УКРАИНА". Ее доход составляет 791 660 000 грн.

Как найти российского или белорусского владельца или бенефициара компании?

"Оппендатабот" предлагает Telegram и Viber-бота, в который можно отправить название компании или ее код. Если среди владельцев есть граждане или резиденты РФ или Белоруссии, это будет отмечаться специальной графой на карте компании. Так вы сможете узнать и то, сколько ведущие войну против Украины в Украине зарабатывают.

Сколько российского имущества в Украине

Ранее "Сегодня" писали, что Владимир Зеленский подписал указ о национализации в Украине имущества и денег юридических лиц, происходящих из России.

Принудительное изъятие имущества производится без компенсации.

Эксперты отмечают, что в собственности юрлиц РФ есть ряд украинских компаний И на сегодняшний день российских активов в Украине – и государственных, и юрлиц резидентов – на миллиарды долларов.

Также мы писали, какую помощь украинскому бизнесу предлагает государство, и что об этом думают эксперты, и какую компенсацию Украина получит от российского агрессора.