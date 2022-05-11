Бизнес на войне: оккупанты открыли в Украине свой магазин и торгуют краденным с АТБ

Оккупанты продают не только украинские, но и белорусские товары / Фото: Getty Images, molbuk.ua, Коллаж: Сегодня

Россияне открыли во временно оккупированном Мелитополе, что находится в Запорожской области, российский супермаркет "Мира". Местные жители говорят, что там продают товары, украденные из украинского АТБ.

Об этом сообщает РИА-Мелитополь.

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По информации издания, вероятно, это украденные со складов оставшиеся товары в Мелитополе. Однако цены на них гораздо выше, чем в подконтрольной части Запорожской области, где, например, за килограмм сахара просят 27 грн за кг против 43 грн в Мелитополе.

Я сразу обратила внимание на, пусть немногочисленную, группу товаров упомянутого ширпотреба. Товар, явно, остался от АТБ – почему-то подумалось: уж лучше б местные горожане-мародёры вынесли. Продаются остатки, так называемого, товара повседневного спроса, и в частности бытовой химии, которые даже стоят на тех же самых полках, поменялись лишь ценники. Там же стоят и бутылки с украинским пивом, импортными элитными спиртными напитками, нераспроданные АТБ в связи с запретом на торговлю алкоголем, – рассказывают покупатели.

Заметим, кроме украденной украинской продукции, оккупанты продают и товары из Беларуси.

Оккупанты заставляют работать по их правилам

На захваченных территориях Востока и Юга Украины РФ постепенно устанавливает оккупационный режим, свои правила ведения бизнеса, шантажирует украинских предпринимателей, выставляя им жесткие условия.

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Особое внимание уделяется следующим вопросам:

срочному внедрению системы обязательного платного лицензирования частных предпринимателей для торговли с субъектами РФ. Это, по мнению захватчиков, позволит оккупационному режиму взять под контроль финансовые потоки на захваченных украинских территориях;

частных предпринимателей для торговли с субъектами РФ. Это, по мнению захватчиков, позволит оккупационному режиму взять под контроль финансовые потоки на захваченных украинских территориях; в будущем полностью переориентировать местный бизнес на российский рынок.