Бізнес на війні: окупанти відкрили в Україні свій магазин і торгують вкраденим із АТБ

Окупанти продають не лише українські, але й білоруські товари / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

Росіяни відкрили у тимчасово окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі, російський супермаркет "Міра". Місцеві жителі кажуть, що там продають товари вкрадені з українського АТБ.

Про це повідомляє РІА-Мелітополь.

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За інформацією видання, ймовірно, то вкрадені зі складів товари, що залишилися в Мелітополі. Однак ціни на них значно вищі, ніж у підконтрольній частині Запорізької області, де, наприклад, за кілограм цукру просять 27 грн за кг проти 43 грн в Мелітополі.

Я відразу звернула увагу на, хай нечисленну, групу товарів згаданого ширвжитку. Товар, мабуть, залишився від АТБ – чомусь подумалося: краще б місцеві городяни-моророди винесли. Продаються залишки, так званого, товару повсякденного попиту, і зокрема побутової хімії, які навіть стоять на тих самих полицях, змінилися лише цінники. Там же стоять і пляшки з українським пивом, імпортними елітними спиртними напоями, нерозпродані АТБ через заборону торгівлі алкоголем, – розповідають покупці.

Зауважимо, окрім вкраденої української продукції, окупанти продають і товари з Білорусі.

Окупанти змушують працювати за їхніми правилами

На захоплених територіях сходу та півдня України РФ поступово встановлює окупаційний режим, свої правила ведення бізнесу, шантажує українських підприємців, виставляючи їм жорсткі умови.

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Особливу увагу приділяють таким питанням:

терміновому впровадженню системи обов’язкового платного ліцензування українських приватних підприємців для торгівлі з суб’єктами РФ. Це на думку загарбників дозволить окупаційному режиму взяти під контроль фінансові потоки на захоплених українських територіях;

українських приватних підприємців для торгівлі з суб’єктами РФ. Це на думку загарбників дозволить окупаційному режиму взяти під контроль фінансові потоки на захоплених українських територіях; у майбутньому повністю переорієнтувати місцевий бізнес на російський ринок.